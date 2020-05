En 2016, cinq ans après avoir été révélé par Une séparation (Ours d’or à Berlin, César et Oscar du meilleur film étranger), l’Iranien Asghar Farhadi présentait sur la Croisette Le Client, récompensé du prix du meilleur scénario et du prix d’interprétation pour son acteur Shahab Hosseini. Tandis que, quelques mois plus tard, Farhadi décrochait son second Oscar à Farhadi pour ce drame conjugal intense à revoir dès ce 14 mai en VOD à l’occasion du festival virtuel organisé par le distributeur Cinéart.

Également au programme d'"Il était une fois Cannes", ce jeudi, le très beau documentaire Le Sel de la Terre de Wim Wenders consacré au photographe brésilien Sebastião Salgado. Dévoilé à Un Certain Regard en 2014, le film fut récompensé du César du meilleur documentaire l’année suivante. © Cinéart