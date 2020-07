Roberto Benigni, un Gepetto plein d'amour: "Depuis ma naissance, j’ai toujours été le petit Pinocchio" © Pinocchio CinémaInterview Hubert Heyrendt

Dans Pinocchio , Benigni apparaît beaucoup plus posé que dans ses propres films. "Je suis d’abord un acteur, je suis la direction de Monsieur Garrone , commente-t-il le sourire dans la voix. Je pensais à un Geppetto plus expansif, plein de gags. Mais Garrone préférait, et je suis d’accord avec lui, que Geppetto soit un père chaleureux et plein d’amour pour son fils. Sans lui, il est perdu. J’ai beaucoup aimé cette façon de jouer."