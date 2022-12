"Mercredi” de Netflix : l’ascension de Jenna Ortega de “scream queen” à coqueluche de TikTok

Mais, pour respecter l’austérité légendaire de son personnage, Jenna Ortega a dû contrôler ses émotions et son naturel. Le bêtisier dévoilé par Netflix démontre que celui-ci reprenait vite le dessus en cas d’erreur ou d’incident. Ses partenaires n’étaient pas en reste.

Afin de profiter un maximum de cet “Instant Ortega”, Paramount a lâché la bande-annonce de Scream 6. La suite de la saga culte est annoncée dans les salles le 8 mars 2023. Jenna Ortega prend l’avant-plan dans ce trailer, alors que l’argument commercial de cet opus était, jusqu’ici, le retour annoncé de Courteney Cox.

Scream 6 suit Sam et Tara Carpenter (Melissa Barrera et Jenna Ortega) à New York, où ils sont partis se remettre des meurtres de Ghostface dans la ville de Woodsboro. Mais comme le montre la bande-annonce, le tueur les hante jusque dans le métro de Manhattan.

Pour Jenna Ortega, Mercredi marque peut-être le basculement de sa carrière. La série a été nommée aux Golden Globes dans les catégories Meilleure série comique (!) et Meilleure actrice. C’est la première fois que Jenna Ortega est nommée dans le cadre de cette cérémonie.

Née le 27 septembre 2002 à Coachella, en Californie, Jenna Ortega a commencé sa carrière à l’âge de huit ans. Elle se fait connaître en étant l’une des quatre actrices à interpréter Jane Villanueva enfant dans la série Jane the Virgin (2014-2019). Elle a ensuite le rôle de Darcy dans la série de Netflix, Richie Rich.

Après divers rôles dans l’univers Disney, elle se fait remarquer dans des projets salués par la critique comme la comédie Yes Day (2021) et le film dramatique The Fallout (2021) dont elle était tête d’affiche.

Elle obtient le statut de Scream Queen avec divers rôles dans des films d’horreur : The Babysitter : Killer Queen (2020) et X (2022). Elle renforce ce titre avec le rôle de Tara Carpenter dans le film Scream (2022), cinquième volet qui a relancé la franchise.

Engagée

Les spectateurs du Festival du Film fantastique de Bruxelles ont pu la voir en septembre dans American Carnage de Diego Hallivis. Cette dystopie horrifique dénonçait le racisme à l’encontre des Latino-Américains aux États-Unis.

La présence de la jeune actrice, qui a des origines mexicano-portoricaines, y coulait de source. En 2018, lors des Radio Disney Music Awards à Los Angeles, elle a porté une veste avec l’inscription “I do care and U should” (”Je m’en soucie et vous devriez faire la même chose”) pour protester contre Melania Trump.

La veille, celle qui était encore la Première dame des États-Unis, était apparue lors d’un déplacement à la frontière mexicaine avec une veste au dos de laquelle on pouvait lire “I really don’t care, do U ?” (”Je m’en fiche complètement, et vous ?”).

Jenna Ortega, alors âgée de 15 ans, avait expliqué : “J’ai senti que c’était quelque chose de nécessaire par respect pour ces familles […]. Le message de la Première dame était honteux, déplacé et totalement irrespectueux.”

Rien de surprenant à ce qu’elle se soit identifiée à Mercredi Addams qui n’a de cesse de dénoncer les injustices et ne craint pas d’exprimer sa façon de penser à ses aînés.