Aux États-Unis, pas de Noël sans le Grinch, un croque-mitaine aux poils verts créé par le Dr. Seuss en 1957 dans le célèbre conte pour enfants How the Grinch Stole Christmas ! (Comment le Grinch a volé Noël !).

Ron Howard lui a donné une portée plus mondiale en adaptant ses aventures en 2000 dans un long métrage doucement déjanté. Vingt ans plus tard, ça pique toujours autant aux yeux et l’esthétique, déjà ultrakitsch en son temps, n’a pas pris une ride. On y retrouve Jim Carrey alors au sommet de sa gloire dans un rôle-titre taillé sur mesure pour le roi de la grimace.

Cette version vaut un peu mieux que celle animée de 2018, signée par Yarrow Cheney et Scott Mosier. Mais libre à vous de comparer : elle est disponible sur la même plateforme.

À lire : Notre critique de "Le Grinch" (2000)

2) L’Étrange Noël de Monsieur Jack | Disney +

Impossible de ne pas recommander L’Étrange Noël de Monsieur Jack, variante burtonienne du même Grinch. Le roi d’Halloween, Jack Skelleton est jaloux du Père Noël. Il le fait kidnapper et prépare sa propre tournée de Noël.

En près de trois décennies, ce film en stop-motion est devenu un classique indémodable. Signé Henry Selick, sur un scénario et des dessins préparatoires de Tim Burton, L’Étrange Noël de Monsieur Jack déploie un univers poétique bien que légèrement effrayant, avec une kyrielle de personnages attachants. La musique de Danny Elfman parachève l’envoûtement.

Un prolongement idéal pour les kids qui viendraient de découvrir Tim Burton grâce à la série Mercredi.

3) Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses fêtes | Disney +

La tradition du Holiday Special, une variante de Noël d’une série ou d’un film à succès, fait partie de la tradition de l’antédiluvienne télévision aux États-Unis. Jadis, il y a bien longtemps, dans une galaxie cathodique, lointaine, très lointaine, George Lucas y a sacrifié ses héros de Star Wars, réunis au coin du feu dans la famille de Chewbacca… (Découvrez le Star Wars Holiday Special. Attention : c’est vraiment spécial…)

James Gunn connaît ses classiques. Sachant que Les Gardiens de la Galaxie sont nés en bande dessinée de la pluie stellaire de dérivés du carton de Lucas, le réalisateur de la franchise Marvel s’est dit qu’il pouvait infliger le même sort à sa bande de pieds nickelés de l’espace.

Mantis et Drax, attristés à l’idée que Peter, kidnappé enfant, ne connaisse plus Noël. Ils décident donc de “sauver Noël” en offrant à leur ami “le plus grand super-héros de la Terre” : Kevin Bacon (il faut avoir vu le premier Les Gardiens de la Galaxie pour comprendre la réf').

L’acteur de Footloose se prête au jeu, avec une bonne dose d’autodérision. Le résultat est joyeusement crétin, à l’aune de la saga et du modèle – final en chanson inclus. Pas indispensable mais rigolo pour les fans et de quoi redonner vigueur au jeu informel “Six degrés de Kevin Bacon”.

4) Pinocchio par Guillermo del Toro : dans l’atelier d’un cinéaste | Netflix

En retraçant la conception minutieuse des décors majoritairement gothiques, en dévoilant le façonnage et la taille des différentes marionnettes, le choix de la lumière et des angles de caméra, ce making of de Pinocchio prolonge durablement la magie de l’univers créé par Guillermo del Toro et Mark Gustafson. Grâce à ce documentaire, on pénètre au cœur de la création en stop-motion dans les studios où se sont succédé les équipes à Portland et Guadalajara (Mexique). Une façon de prendre mieux conscience du lent et (très) patient travail des animateurs des différents personnages qui ont permis de faire renaître le conte de Carlo Collodi (1881) sous une forme tout à fait nouvelle, dans l’Italie des années 30.

Portée par les voix d’Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Cate Blanchett et Gregory Mann, interviewés parmi d’autres, l’histoire prend une tournure plus tragique en traçant un parallèle entre le deuil de Gepetto et l’angoisse de la montée du fascisme en Italie. Un régime bien décidé à rendre la population docile, comme s’il s’agissait d’une vulgaire armée de pantins. Sans surprise, le long métrage met en lumière de nombreux freaks et marginaux conformes aux préoccupations de Guillermo del Toro (Le Labyrinthe de Pan). Le film et le making of sont à découvrir sur Netflix.

À lire : Notre critique de Pinocchio

5) La vie est belle | LaCinetek

Echec commercial lors de sa sortie en 1946, La vie est belle a acquis avec le temps de classique des classiques. En d’autres temps, il était assuré d’être programmé sur au moins une chaîne de télévision aux États-Unis (il apparaît d’ailleurs dans la petite lucarne dans un nombre incalculable de films se déroulant à Noël).

La bourgade de Bedford Falls s’apprête à célébrer Noël. Mais George Bailey (James Stewart) n’a pas le cœur à la fête. Directeur d’une société de prêt immobilier permettant aux plus modestes d’accéder à la propriété, il vient d’apprendre que son oncle a égaré les 8 000 dollars qu’il devait déposer à la banque.

Pour échapper à l’opprobre de la faillite, il s’apprête à mettre fin à ses jours. Heureusement, le Ciel s’en émeut. L’ange (raté) Clarence doit convaincre George de renoncer à ses funestes projets en lui montrant que sa vie méritait d’être vécue et le vaut encore…

Un mélo fantastique porté par James Stewart et la vision humaniste du réalisateur Frank Capra. Un joli cocon en noir et blanc qui vibre toujours comme il faut.