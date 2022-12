Retour “En Thérapie” sur le divan du Dr Dayan

A priori, la question suscite la curiosité de pas mal de monde puisque En Thérapie a enregistré les plus gros scores de visionnage de l’histoire de la plateforme Arte. tv : 53 millions pour la saison 1 et 26 millions pour la saison 2. À croire que le débat fait encore rage entre les sceptiques et les convaincus.

Le livre retrace les différentes étapes de conception de la série, adaptation française d’un concept israélien. Depuis l’accord donné par son créateur Hagai Levi pour des scénarios originaux auscultant la France au lendemain des attentats du Bataclan (saison 1), jusqu’au développement d’une saison 2 en prise directe avec les ravages post-pandémie. Sans omettre le choix et la préparation du comédien Frédéric Pierrot pour camper le psychiatre Philippe Dayan dont le patronyme est un hommage direct au comédien de la série israélienne originelle, BeTipul. Qu’il s’agisse du conflit israélo-palestinien ou du trauma post 13-Novembre, les bouleversements de notre société ont peu à peu imposé une autre appréhension des vertus du langage et de l’esprit.

Que l’on soit convaincu ou sceptique, néophyte ou aguerri, cet ouvrage riche et passionnant permet d’étoffer son savoir et de prolonger sa réflexion sur une science et une pratique en constante évolution. Tant le scénariste Hagai Levi, créateur de la série originelle, que le comédien Frédéric Pierrot, interprète du psy dans la version française, sont intimement convaincus des vertus de la psychanalyse. Dans les premiers chapitres du livre, ils se confient d’ailleurs tous les deux au sujet de la place qu’elle occupe dans leur vie.

Le livre "En Thérapie la psychanalyse en série" est paru aux Editions Gründ

Le vrai du faux de la psychanalyse

S’intéressant autant à la pratique de Philippe Dayan qu’aux profils des patients qu’il reçoit sur son divan, le livre confronte le point de vue de plusieurs psychanalystes et psychiatres français avec la question cruciale au cœur de ce livre : la fiction est-elle fidèle au quotidien des professionnels ? Le Dr Dayan est-il un bon psy ?

Renvoyant à différentes figures de psy croisées sur le grand ou le petit écran, le livre permet de confronter les pratiques, les écoles et même les grands courants, offrant ainsi un approfondissement aux joutes théoriques qui ont régulièrement opposé Philippe Dayan et sa superviseuse (Carole Bouquet) durant la saison 1.

Écrit à huit mains par les journalistes Émilie Gavoille, Sophie Gindensperger, Guillaume Launay, Joffrey Ricome, le livre bénéficie des informations récoltées par leurs rédactions respectives au fil des mois et même des années puisque la toute première diffusion de la série israélienne (BeTipul) remonte à 2005.

Porté par les très belles illustrations réalisées par Caroline Andrieu et par de nombreuses photos, cet ouvrage non officiel nous invite au cœur du colloque singulier entre deux êtres humains, dévoilant la mécanique savante et complexe qui permet à la parole de se frayer un chemin jusqu’à l’âme.

En Bonus : En Thérapie est la 18e adaptation de la série israélienne BeTipul qui, malgré un contenu intimiste et minimaliste, a connu un énorme succès international. Aux États-Unis, l’adaptation produite par HBO baptisée In Treatment a d’ailleurs repris ses consultations en 2021, après un hiatus de 11 ans. Joie dans le cœur des fans de la version originelle : Arte vient d’annoncer qu’elle proposerait la saison 2 de BeTipul à partir du 20 janvier sur arte.tv.

> En Thérapie, la psychanalyse en série, Édition Gründ, 184 pp., 24,95 €