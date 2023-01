Jouer à l’ombre des personnages et des séries

Le journaliste Pierre Langlais a rassemblé les témoignages d’une dizaine de comédiens et de comédiennes devenus ambassadeurs de séries reconnues à l’international : Le Bureau des légendes, Law&Order, Lost, Rectify, Un village français,… Ensemble, ils ont évoqué les étapes de leur long travail d’identification, de distanciation mais aussi de lâcher-prise, pour se glisser dans la peau de leur personnage.

Pierre Langlais est déjà l’auteur de l’ouvrage Créer une série qui interrogeait les scénaristes sur leur façon de travailler, leurs angoisses et leurs grandes joies dans l’exercice de ce métier indispensable mais trop souvent laissé dans l’ombre pour ceux qui ne travaillent ni en Grande-Bretagne ni aux États-Unis. Journaliste à Télérama et spécialiste des séries, il poursuit ainsi son exploration du petit monde de la création audiovisuelle dont l’impact et l’aura se sont encore étendus avec l’apparition des plateformes.

Thomas Lilti (Hippocrate) : “L’acteur a toujours raison”

De nombreuses "fées" se sont penchées sur le berceau de cet ouvrage, décliné en vingt-cinq chapitres comme autant d’étapes entre le casting et la promotion, en passant par la découverte du script, des décors, des costumes et le début du tournage. Chacun des treize grands témoins convoqués par l’auteur évoque sa vocation, son lien aux autres acteurs de la série, la rencontre avec son personnage, la relation avec les auteurs et le(s) réalisateur(s), le lien tissé avec le public à travers le temps…

"Incarner une série" explore l'univers des séries du côté des interprètes de séries françaises, britanniques et américaines.

En préambule, le réalisateur et scénariste Thomas Lilti évoque la responsabilité – le lien extrêmement puissant – du comédien vis-à-vis de son personnage. En retraçant leur parcours, chaque participant a accepté de dévoiler une (grande) part de sa méthode de travail, technique ou intime.

On est frappé par la justesse et la sincérité de ces comédiens et comédiennes qui ont accepté de revenir sur la complexité de leur parcour avec ses joies, ses temps morts et ses échecs, parfois. Ils évoquent les raisons qui les ont poussés à accepter tel ou tel rôle, à un moment bien précis de leur carrière. Et ce qu’ils disent de leur métier éclaire aussi la façon dont, nous, public en sommes touchés.

Le marathon des séries

En résulte un récit où affleurent des témoignages contrastés, reflétant les spécificités et la diversité des séries françaises, britanniques et américaines. Si vous êtes fans d’Alice Belaïdi (Hippocrate), Audrey Fleurot (Un village français, HPI), Sara Giraudeau (Le Bureau des légendes) et Russell Tovey (Years and years). Si vous avez été scotchés par les prestations d’Amy Brenneman (The Leftovers), John Doman (The Wire) et Jared Harris (Chernobyl). Si vous n’avez oublié ni Law&Order, ni Lost, ni Plus belle la vie, ni Rectify, alors les confidences de leurs interprètes respectifs, Chris Meloni, Harold Perrineau, Laurent Kerosuré et Abigail Spencer, sont faites pour vous…

>> Incarner une série, Pierre Langlais, Éditions Armand Colin, 312 pp., 22€