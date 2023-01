”Shrinking”. L’un des héros de la bande de How I Met Your Mother, Jason Segel, est de retour dans une série. Il incarne un psychologue en deuil qui dit à ses patients tout ce qu’il pense vraiment. Façon Jim Carrey dans Menteur, menteur. Cette comédie des producteurs de Scrubs et Ted Lasso avec Harrison Ford débarque le 27 janvier sur Apple TV +.

Arte. TV

”Cry Wolf”. Cette série danoise (8 x 59’) sur les violences familiales sera diffusée les 19 et 26 janvier sur Arte. Elle sera bien évidemment disponible sur Arte. TV. Elle a été créée par Maja Jul Larsen (coscénariste de Borgen).

BeTV

”Litvinenko”. Sur Be A la demande, la mini-série britannique “Litvinenko” sera ajoutée dès le 1er janvier. Elle raconte l’histoire vraie d’Alexandre Litvinenko, agent russe empoisonné par une substance radioactive. Ce dernier avait donné des indices à la police avant de mourir. L’enquête s’est donc poursuivie. L’homme est incarné à l’écran par David Tennant (Doctor Who, Broadchurch, Inside Man…).

”The Last of US”. Le jeu vidéo The Last of US vendu à 17 millions d’exemplaires est adapté en série par HBO et plus précisément par le créateur de Chernobyl. Avec Pedro Pascal et Bella Ramsey de Games of Thrones. Rendez-vous en live à 3h du matin le 15 janvier sur Be 1 et dès le lundi à 20h30 à partir du 16. Dispo dans la foulée sur Be à la demande.

”The Lazarus Project”. Cette série fantastique britannique raconte l’histoire de Georges condamné à revivre la même journée qu’il y a six mois. Façon Bill Murray dans Un jour sans fin. George va rejoindre le Projet Lazarus une organisation secrète qui œuvre pour sauver l’Humanité. À voir sur Be Séries, le samedi à 20h30 à partir du 21 janvier. Disponible sur Be à la demande

Disney+

"Gannibal" Disney+ fait une incursion dans l’horreur nippone, via son catalogue Star, avec cette adaptation d’un manga à succès. Muté dans un village perdu de la campagne japonaise, un jeune policier enquête sur la mort d’une vieille femme dont on a retrouvé le corps mutilé. Un nouvel épisode chaque semaine.

Le 4 janvier, François Damiens et Vincent Dedienne reviennent pour la saison 2 de la série “Les Amateurs”. Le remake français de The Wrong Mans. L’occasion de relire notre critique de la saison 1.

Le même jour, la saison 2 de la série d’animation “Star Wars : The Bad Batch” sera disponible. En tout cas deux épisodes sur les seize au total. Les membres du Bad Batch poursuivront leur voyage dans l’Empire après la chute de la République.

Il y aura également une autre série d’animation le 9 janvier. Elle s’appelle “Koala Man”, se compose de 8 épisodes et elle est produite par Justin Roiland, l’un des créateurs de Solar Opposites et Rick et Morty.

Extraordinary Cette série britannique est présentée comme un croisement entre Fleabag et l’univers Marvel. Dans un univers parallèle où tout le monde se découvre un pouvoir extraordinaire le jour de son 18e anniversaire, Jen attend toujours le sien à 25 ans… Début le 25 janvier.

Netflix

”Kaléidoscope” (1er janvier). Netflix ajoute à son catalogue cette mini-série sur un casse. La narration a l’air plutôt innovante, sur le papier, car il est possible de regarder les épisodes dans n’importe quel ordre. Avec au casting, entre autres, Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul…).

”La Vie Mensongère des Adultes” (4 janvier). Contrairement à son best-seller L’Amie Prodigieuse, cette adaptation du dernier roman d’Elena Ferrante est ancré dans les années 90. Une jeune fille, élevée par des parents très stricts, y est emmenée en road-trip par sa tante pour un voyage initiatique. À Naples.

”Copenhagen Cowboy” (5 janvier). Le Danois Nicolas Winding Refn (Pusher avec Mads Mikkelsen, Drive avec Ryan Gosling…) signe ce thriller qui raconte les tribulations d’une femme (Miu) dans les milieux criminels de la capitale danoise.

”Vikings : Valhalla” – Saison 2 (12 janvier). C’est le retour de Vikings : Valhalla. L’occasion de relire notre “Fact-checking” de la saison 1 avec un spécialiste des vikings.

”That '90s Show” (19 janvier) – Vingt ans après That '70s Show, That '90s Show revient. Grâce à l’arrivée de Leia (Callie Haverda), la fille de Donna (Laura Prepon) et d’Eric (Topher Grace) chez ses grands-parents pour les vacances. Comme eux, elle va squatter le sous-sol des Forman.

”Maniac par Junji Ito : Anthologie Macabre” (19 janvier). Netflix a décidé de mettre à l’écran les histoires du mangaka Junji Ito (Tomie, Souichi…). Cet ancien dentiste adepte du “body horror” a sélectionné vingt histoires parmi toute son œuvre. Ses personnages seront réincorporés dans un nouvel univers.

”En Place” (20 janvier). Jean-Pascal Zadi, Eric Judor, Benoît Poelvoorde, Pierre-Emmanuel Barré, Marina Foïs… Voici le casting de la nouvelle série française estampillée “Netflix”. Dans cette comédie co-créée par Jean-Pascal Zadi et François Uzan (Lupin), un éducateur se retrouve propulsé dans la course à la présidentielle.

"Makanai : Dans la cuisine des Maiko" (25 janvier) Hirokazu Kore-eda, Palme d’or à Cannes en 2018, est le showrunner, réalisateur et scénariste de cette adaptation en neuf épisodes d’un manga à succès. On y suit deux adolescentes qui se rendent à Tokyo pour devenir maiko (apprentie geisha).

Prime Video

”Hunters” saison 2. La bande de chasseurs de nazis d’Al Pacino revient pour une nouvelle salve d’épisodes. La suite de cette série produite par Jordan Peele est à voir dès le 13 janvier.

"La légende de Vox Machina" saison 2. La bande des huit héros improbables est de retour ce 20 janvier pour 12 nouveaux épisodes au cours desquels il sera à nouveau question de sauver le Royaume d’Exandria, confronté cette fois aux attaques d’un groupe de dragons baptisé The Chroma Conclave. Une série d’animation pour adultes portée par Stephanie Beatriz, Will Friedle, Billy Boyd et Lance Reddick.

RTBF / Auvio

”Faking Hitler”. À partir du 10 janvier (La Trois et Auvio), la RTBF diffuse une mini-série allemande de 6 épisodes qui raconte la vraie histoire du faux journal intime d’Hitler. La faute à une erreur de Gerd Heidemann, reporter du magazine Stern.

Vortex Il y a 27 ans, Ludovic a perdu l’amour de sa vie, Mélanie. Mais grâce à une faille temporelle, ils peuvent communiquer entre 1998 et 2025. Ludovic tente de la sauver mais comment modifier le passé sans hypothéquer le présent ? Une série portée par Tomer Sisley et Camille Claris. À voir sur Tipik, le mardi soir et sur France 2 le lundi soir (dès le 2/01) mais aussi à rattraper quand on veut sur Auvio.

RTL

La chaîne RTL-TVI prévoit la diffusion d’une série docu-fiction “L’affaire d’Outreau”, sur cette affaire qui avait secoué la justice hexagonale dans les années 2000. Vingt ans après le scandale, six protagonistes racontent leur histoire. Les quatre épisodes seront visibles les 10 et 17 janvier.