1985 C’est à la fois la première série entièrement bilingue et la première coproduction 100 % belgo-belge de l’histoire de la télévision. Ajouté à cela le fait que cette série revient sur l’épineuse et douloureuse affaire dite "des Tueurs du Brabant" et qu’elle a été scénarisée par Willem Wallyn (De 16) connaisseur des rouages politiques belges et tous les voyants de notre curiosité sont définitivement allumés. D’autant que les deux premiers épisodes présentés dans le cadre du festival CanneSeries ont confirmé tout le bien que l’on pensait aussi du jeune réalisateur Wouter Bouvijn (The Twelve). Le rendez-vous est fixé sur La Une et Een en parallèle, dès le 22 janvier.

La série 1985 retrace la sombre affaire des Tueurs du Brabant sur la RTBF et la VRT.

Esterno Notte. Le cinéaste Marco Bellochio se penche à nouveau sur l’enlèvement, la séquestration et l’assassinat d’Aldo Mauro par les Brigades rouges en 1978. Mais il a imaginé cette fois une mini-série en 6 épisodes à découvrir au printemps sur Arte.

Liaison : Scénarisé par la Française Virginie Brac (Engrenages), ce thriller d’espionnage international sera réalisé par Stephen Hopkins (24h chrono). La première série française d’Apple TV+ sera dès lors bilingue. Eva Green y donnera la réplique à Vincent Cassel dans une intrigue mêlant tensions géopolitiques et relations intimes. Ils seront épaulés par Peter Mullan, Gérard Lanvin, Irène Jacob, Stanislas Merhar et Laëtitia Eïdo. A voir le 24 février.

Vincent Cassel et Eva Green dans la série "Liaison".

Masters of the air : Après Band of brothers et The Pacific, Tom Hanks et Steven Spielberg bouclent leur trilogie sur la Seconde guerre mondiale. Après 10 années de patience et de lutte, ils dévoilent enfin cette mini-série centrée sur la Huitième Air Force, escadron spécialisé qui sillonna le ciel européen à la fin de la guerre. Portée par Austin Butler, Ncuti Gatwa et Callum Turner, une suite en neuf épisodes dont on espère qu’elle sera à la hauteur de ses aînées. A venir sur Apple TV+.

La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. Xavier Dolan fait ses premiers pas en série avec cette adaptation de la pièce de Michel Bouchard pleine de déchirements familiaux et d’émotions. Le cinéaste y tiendra l’un des rôles principaux. Sur Canal+ et Be tv.

The Idol : Conçue par Sam Levinson (Euphoria) et The Weeknd, cette série brouille les pistes entre fiction et réalité et propose l’une des histoires d’amour les plus sordides d’Hollywood. Avec Lily-Rose Depp et The Weeknd dans les rôles principaux. Une série scénarisée et dirigée par Joe Epstein. A venir sur Be tv.

The Three Body problem : David Benioff et D.B. Weiss, showrunners de Game of Thrones, reviennent avec un projet ambitieux. Poursuivant dans la veine de l’adaptation de best-sellers, ils s’attaquent à la trilogie de Liu Cixin, Le Problème à trois corps (Editions Actes Sud) qui mêle histoire de Chine et science-fiction. Un récit complexe qu’il faudra rendre accessible au plus grand nombre sur Netflix.

The White House Plumbers. Quelques mois après Gaslit, une nouvelle plongée dans le scandale du Watergate. Un projet conçu par trois anciens de Veep avec Woody Harrelson et Justin Theroux face à la caméra. A venir sur HBO et Be tv. (voir photo en tête d'article)

Tout va bien. Cette chronique familiale portée par Eric Rochant (Le Bureau des Légendes), Cathy Verney et Audrey Estrougo (Suprêmes) attire d’emblée la lumière. Surtout lorsqu'on sait que Virginie Efira, Nicole Garcia et Sara Giraudeau sont annoncées au casting. À venir sur Disney+.

Wonderman. Un projet périlleux mais intrigant, attendu prochainement sur Netflix. Conçue par Tristan Séguéla et Olivier Demangel, cette série va retracer la vie de Bernard Tapie, principalement dans les années 1970-1980. Avec Laurent Lafitte dans le rôle-titre.

Laurent Lafitte dans la série "Wonderman".

Sans oublier cinq séries-phares qui reviennent: Parlement saison 3; Succession saison 4 (Be tv); The Gilded Age saison 2 (Be tv); The Mandalorian saison 3 et True Detective saison 4 avec Jodie Foster.