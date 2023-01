Tout ce que l'on sait déjà des préparatifs du 60e anniversaire de Doctor Who

Ainsi, en 2018, pour la toute première fois de son histoire, le Docteur a pris un visage féminin sous les traits de la solaire Jodie Whittaker, déjouant ainsi les critiques de sexisme qui lui étaient adressées de longue date. Une décision qui a évidemment beaucoup fait gloser. En adoptant prochainement les traits de Ncuti Gatwa, en tant que 15e Docteur, la série prouvera qu’elle est également ouverte aux origines multiples des ressortissants britanniques. Autre direction qui suscite déjà une pluie de commentaires controversés.

L'actuel Docteur arbore les traits de la comédienne Jodie Whittaker.

Un anniversaire en trois volets sur Disney+

Pour l’heure, le cœur des fans s’emballe surtout pour le 60e anniversaire très attendu de la série, en novembre prochain. Conformément à la tradition, Noël a déposé quelques images au pied du sapin sous la forme d’un court trailer dévoilant le futur de la série. En une minute à peine, Doctor Who a réussi à créer la surprise et à susciter l’émoi des fans...

Ne lisez pas ce qui suit si vous voulez garder le suspense intact...

Il y est question des trois épisodes spéciaux attendus en novembre prochain. Dans ce teaser, on aperçoit l’inoubliable David Tennant, à nouveau drapé dans le costume du Docteur Who, dont il fut le 10e interprète (de 2005 à 2010) et dont l’acteur sera à nouveau le 14e légataire universel, en 2023. L’occasion d’affronter quelque « monstres dangereux » et de se mesurer à un personnage mystérieux campé par Neil Patrick Harris (How I met your mother). Ces épisodes anniversaire verront aussi l’entrée en scène de Ncuti Gatwa, futur 15e Docteur. Il sera accompagné par la toute jeune Millie Gibson (Coronation Street) dans le rôle de sa compagne Ruby Sunday.

L'acteur Ncuti Gatwa sera le 15e Docteur aux commandes de la série en 2024.

Un accord signé avec la BBC permettra aux abonnés de Disney+ de suivre cet anniversaire d’anthologie* et ce retour en grande pompe de David Tennant et Catherine Tate, dans le rôle de sa compagne Donna Noble, auprès de leurs fans. Cet apport d’argent frais était aussi la condition nécessaire pour que des épisodes perdus du passé puissent être ramenés à la vie grâce à la magie de l’animation. Dans l’une de ses récentes éditions The Mirror affirme que quelques épisodes en noir et blanc datant des années 60 seront également restaurés et colorisés pour l’occasion.

Double bonus en vue

Parmi « le mystère, le danger et le plaisir à venir », le showrunner Russell T Davies (de retour aux commandes de la série qu’il dirigea de 2005 à 2009) a aussi annoncé le retour d’un célèbre Dalek perdu de vue depuis 1966, alors qu’il affrontait William Hartnell, tout premier Docteur de la franchise. Il s’agit du célèbre ennemi Mavic Chen, campé à l’époque par l’acteur Kevin Stoney. Cette annonce devrait doublement plaire aux fans puisque cette histoire notable fait partie des quelques épisodes perdus de la saga, à une époque où la BBC, ignorante de son potentiel et de sa longévité, oublia d’assurer la conservation des enregistrements de la série. Cette lutte de pouvoir annoncée rassurera les plus fidèles qui aiment la façon dont la saga, également férue de sciences et d’environnement, s’empare des enjeux politiques de son temps pour mieux les décrypter.

Le 50e anniversaire de la série, célébré le 23 novembre 2013, avait permis à la saga de battre un record mondial de diffusion planétaire à la fois en salle et en télévision dans 200 pays. Nul doute qu’avec les nombreuses surprises prévues, ce 60e anniversaire s’inscrira à nouveau dans les annales de la télévision britannique et mondiale.

A leur suite, Ncuti Gatwa (Sex Education) enfilera définitivement le costume du 15e Maître du temps, conformément à l’annonce faite en mai dernier. Mais même si le tournage a déjà commencé, la saison 14 (8 épisodes + le spécial Noël) n’est pas attendue avant 2024. En revanche, les scripts de la saison 15 sont déjà en cours d’écriture. De quoi alimenter durablement la Doctor Who mania...