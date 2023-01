“Makanai” : la nouvelle série Netflix dévoile les geisha comme vous ne les avez jamais vues

Adaptation d’un manga à succès d’Aiko Koyama (La maison des maiko, éd. Noeve 2016), Makanai : Dans la cuisine des maiko suit l’exigeante formation de deux apprenties geisha (les maiko du titre). Moins douée que son amie d’enfance Sumire, Kiyo va trouver le moyen de rester dans la maison de geisha où elles ont été admises en devenant la makanai (cuisinière) du lieu – activité pour laquelle elle a, au contraire, un réel don.

Vie et formation d'une geisha: les surprises de la série "Makanai" (Netflix)

Casser les mythes

Contemporaine, située dans la superbe ville de Kyoto, la série casse tous les mythes et fantasmes que l’on nourrit encore parfois sur les geisha (ou plutôt geiko, comme on dit à Kyoto). Bien qu’il s’agisse d’une fiction et qu’on l’apprécie comme telle, Hirokazu Kore-eda fait œuvre de rigueur en dépeignant méticuleusement cet univers encore très secret, qui suit – comme bien des métiers traditionnels au Japon – des pratiques séculaires qui confinent au rite.

Comme dans la réalité, les deux adolescentes novices ont une quinzaine d’années. Leur rêve de devenir geisha peut sembler étrange à un Occidental. Mais au Japon, cette profession réglementée jouit encore d’un prestige exceptionnel. Certaines geisha sont de véritables stars. La série casse la méprise majeure qui subsiste encore de nos jours chez certains Occidentaux : qu’on se le dise, les geisha ne sont pas des prostituées de luxe mais des artistes de très haut niveau qui maîtrisent les arts traditionnels.

Sumire et Kiyo : la maiko et la makanai partagent un moment de gourmandise. ©suenaga makoto

Raffinement

Hirokazu Kore-eda se hisse au même niveau d’exigence, avec une série soignée. Cette plongée chatoyante dans le raffinement de la culture traditionnelle de l’archipel est rigoureuse jusque dans le moindre détail du maquillage des geisha (par exemple : la lèvre supérieure d’une maiko n’est jamais couverte de rouge à lèvres).

Makanai en dévoile les coulisses, inaccessible au commun des mortels. La maison des geisha jouit d’un joyeux désordre, s’anime de conversations animées et futiles au gré des va-et-vient. La cuisine de Kiyo en devient l’épicentre, prétexte à une autre passion japonaise : la gastronomie et l’art d’accommoder rapidement des mets réconfortants (autre mythe cassé, si besoin était encore : non, la cuisine japonaise ne se limite pas aux sushis et au riz…).

Une peinture rigoureuse de l'univers des geisha. ©Netflix

Dernière caractéristique, qui ne surprendra pas les amateurs du cinéma de Kore-eda : malgré un contexte très exigeant et compétitif, il n’y a ni rivalité ni antagoniste (ou de “méchante”) dans cette série. Fidèle à son thème récurrent de la famille, le réalisateur dépeint avant tout une sororité, un foyer de femmes réunies par leur passion. L’art et la force du réalisateur (et d’Aiko Koyama, à la source de ce délicat récit) sont de soutenir notre intérêt en dehors de tout enjeu dramatique conflictuel.

À lire : “La famille ne passe pas nécessairement par les liens du sang” - Entretien avec Hirokazu Kore-eda

Makanai : Dans la cuisine des maiko est un écrin de bienveillance, de douceur et de raffinement, un voyage immobile au cœur d’une des plus anciennes et des plus méconnues traditions du Japon.

Makanai : Dans la cuisine des maiko De Hirokazu Kore-eda d’après La maison des Maiko d’Aiko Koyama. Avec Nana Mori, Deguchi Natsuki, Aju Makita, Mayu Matsuoka,… 9 épisodes de 40 à 45 minutes. Netflix à partir du 12 janvier.

étoiles Arts Libre cinéma ©LLB

Portrait

Hirokazu Kore-eda a été révélé avec After Life en 1998, avant d'être sélectionné en compétition officielle du Festival de Cannes dès 2001 avec Distance. Il est devenu un régulier de la Croisette. En 2004, Nobody Knows vaut le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes pour le jeune Yūya Yagira, douze ans au moment du tournage (et vedette de la série Gannibal sur Disney +). Hirokazu Kore-eda a remporté la Palme d’or en 2018 pour Une affaire de famille. L’acteur coréen Song Kang-ho (Parasite) a remporté en mai dernier le prix d’interprétation masculine pour Broker, également présenté en compétition à Cannes.

Gourmandises

Makanai : Dans la cuisine des maiko fera saliver les gourmands. Dans presque chaque épisode, Kiyo s’attaque à la préparation d’un mets. Le spectateur attentif pourra en deviner la composition et la recette afin de tenter de reproduire le plat chez lui. Cette composante culinaire est présente dans plusieurs séries disponibles sur Netflix : Midnight Diner : Tokyo Stories (d’après le manga La cantine de minuit), Samurai Gourmet (également adapté d’un manga) ou encore la série documentaire L’origine des saveurs.