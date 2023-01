Imaginez un monde parallèle où chacun se découvre un super-pouvoir le jour de son dix-huitième anniversaire. Dans cet environnement, Jen (Máiréad Tyers) attend encore de découvrir son pouvoir à 25 ans.

Alors que sa vie professionnelle, amoureuse et familiale est un désastre, elle subit tant bien que mal les dons des autres : un passant dévie les éclaboussures provoquées par une voiture, une responsable des ressources humaines à le pouvoir de forcer les candidats à dire la vérité, un employé de la fourrière soulève une voiture d’un seul bras, un véto entend les pensées animaux, un taximan devine les circonstances de la mort de ses clients... Sans oublier les pickpockets invisibles.

Abîme existentiel

Ecrite par Emma Moran et produite par Charlie Palmer, Extraordinary est une variante de Fleabag transposée au pays de Marvel (et à la sauce anglaise, donc). C’est plus caustique et frontal que Miss Marvel et She-Hulk. Pas de grands enjeux planétaires ici. Mais l’abîme existentiel, somme toute très familier, d’une jeune femme.

Jen est la looseuse type. Elle cumule les galères (un petit ami volage, au propre et au figuré, un date doté du très prometteur pouvoir de provoquer un orgasme d’un simple toucher mais qui refuse de s’en servir…). Sa famille est un stéréotype du genre, entre une mère beauf au pouvoir inutile (elle contrôle les appareils électroniques mais n’y comprend rien) et une sœur éternelle rivale dans un pavillon banlieusard so british.

Son entourage est croquignolesque. Sa bonne copine Carrie communique avec les morts (utile pour son patron avocat afin de prouver à une veuve qu’elle est bien déshéritée mais un peu flippant quand un certain Adolf s’invite à table ou qu'elle convoque le père de Jen). Kash, le mec de Carrie, rêve de créer un groupe de justiciers masqués. Et il y a le chat de gouttière qui cache bien son jeu.

étoiles Arts Libre cinéma ©LLB

Extraordinary Série créée par Emma Moran - Avec Máiréad Tyers, Siobhán McSweeney, Robbie Gee, Sofia Oxenham, Reis Daniel,... Huit épisodes d'environ 30 min. Sur Disney+ à partir du 25/01