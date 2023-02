Brian Cox, Cédric Klapisch, Lisa Joy, Cécile de France: Séries Mania 2023 a dévoilé ses invités et sa programmation

L’excellente pioche de cette année, c’est bien sûr la venue de l’immense acteur Brian Cox, coeur de réacteur de la série Succession, qui figure au programme des masterclasses. Outre la présidente du Jury, Lisa Joy, deux actrices retraceront aussi leur carrière face au public : Cécile de France (Dix Pour Cent, The Young Pope, The New Pope, Hard…) et Philippine Leroy-Beaulieu (Dix Pour Cent, Emily in Paris, The Crown, Braquo…).

Le jury devra départager les huit créations inédites qui figurent au menu de la Compétition internationale : la série française De Grâce (Arte) partiellement tournée en Belgique, l’adaptation franco-japonaise du manga Les Gouttes de Dieu (AppleTV, France Télévision), l’espagnole Mentiras Pasajeras (Paramount+), la grecque Milky Way (Mega TV), l’israélienne Red Skies (Reshet13), l’iranienne The Actor (Filimo), la norvégienne The Fortress (Viaplay) et l’américaine The Power (Prime Video).

L’édition 2023 s’ouvrira avec Salade grecque, la nouveauté signée Cédric Klapisch, suite sérielle de L’Auberge espagnole produite par Prime Video. Et en guise de clôture, on pourra découvrir la première mondiale de Transatlantic d’Anna Winger, créatrice de la série Unorthodox pour Netflix.

Trois thématiques émergent au fil de cette édition, selon sa directrice Laurence Herszberg : les années 80-90 ; les femmes au coeur des questions sociétales et l’écologie. Ce sera notamment le cas avec les séries The Swarm et The Thin Line.

Le Festival Séries Mania revient à Lille du 17 au 24 mars 2023.

Pour composer le programme de cette nouvelle édition, l’équipe de Série Mania a visionné près de 400 séries en provenance de 62 pays. Elle en a retenu 54 de 24 nationalités différentes. Cette année encore, place à de nouveaux territoires : la Grèce, le Pakistan, l’Uruguay, le Bénin et l’Iran. Autant de territoires qui se déclinent au fil des cinq compétitions. Compétition internationale mais aussi Compétition française, Compétition Comédies, Formats courts et Panorama International.

A cela s’ajoutent les nouvelles saisons inédites (HPI, Jeune & Golri, Les Bracelets rouges : nouvelle génération, The Kingdom Exodus de Lars Von Trier) et les séances spéciales. Parmi celles-ci, on peut citer Rabbit Hole avec Kiefer Sutherland, Nolly avec Helena Bonham Carter ou The Swarm coproduite par France TV et la ZDF, entre autres. L’affiche 2023 donne le ton de ce rendez-vous éclectique avec un joli mix d’univers et d’influences : Atlanta, En Thérapie, Skins.

Cette nouvelle édition mettra en lumière l’un des éléments les plus pop des séries : les génériques notamment à travers l’exposition Don’t Skip, organisée par Olivier Joyard au Tri Postal tandis que le célèbre Village du Festival proposera comme chaque année soirée iconiques, rencontres, karaoké, live show, etc...

Comme chaque année aussi, des projections auront lieu en région, en présence des équipes de séries françaises très populaires et des nombreuses séances fan-clubs permettront de rencontrer leurs comédiens et comédiennes : Alex Hugo, César Wagner, Léo Mattei,…

Enfin, pour prouver qu’elle a bonne mémoire, le Festival Series Mania fêtera les 60 ans de Thierry la Fronde en présence de Jean-Claude Drouot et Zabou Breitman.

Le rendez-vous est fixé du 17 au 24 mars à Lille et en ligne, sur seriesmaniaplus.com.