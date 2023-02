"Cheaters": petit manuel de survie à l’infidélité

La romcom, signée Oliver Lyttleton pour la BBC, multiplie les péripéties saugrenues et les renversements de situation. Elle plaira aux amateurs de récits débridés et de coïncidences improbables. Tout le mérite en revient à ses interprètes principaux : les très attendrissants Josh et Fola, tous les deux en proie au doute dans leurs couples respectifs. Dans les rôles, on reconnaît Susan Wokoma vue dans Chewing Gum et Enola Holmes et Joshua McGuire, croisé dans Lovesick et Anatomy of a Scandal.

Entre Josh, hésitant et maladroit, qui semble s’être fait une spécialité des dérapages incontrôlés et Fola, en questionnement face à sa vie de couple loin de ressembler à ce qu’elle avait imaginé, il y a plus qu’une étincelle… Et les vibrations de la romcom font d’autant plus d’effets que les deux personnages principaux sont craquants, chacun dans leur style. Si leurs conjoints sont plus archétypaux avec Esther (Callie Cook) dans le camp de l’imagination débridée et Zack (Jack Fox) dans celui de la libido contrariée, la série, irrévérencieuse et pleine de clins d’oeil, se joue habilement de certains clichés et références culturelles.

Série courte (10 minutes) dont les péripéties sont diffusées trois par trois, Cheaters compte 18 épisodes à ce jour, mais la saison 2, en post-production, est attendue sur la BBC.

★★ Cheaters Sexe, stupeur, mensonges Création et Scénario Oliver Lyttleton Avec Susan Wokoma, Joshua McGuire, Callie Cook, Jack Fox... Sur Auvio Dès le 8 février (18 x 10’ ou 6 x 30')