Après Boston, Chicago, Atlanta, Dallas, Phoenix, Washington, Denver, Toronto, New York et Paris récemment, où elle a reçu plus de 150 000 visiteurs en trois mois, Friends Experience va s’installer à Bruxelles pour une durée similaire. Le Palais 4 de Brussels Expo accueillera sur 9 000 m2 une douzaine de décors emblématiques de la série culte diffusée en son temps sur NBC. Du 31 mars au 18 juin, vous y découvrirez l’appartement de Monica et Rachel et celui de Chandler et Joey. Sans oublier la célèbre fontaine ou encore l’incontournable QG de la bande emmenée par Jennifer Aniston et consorts : le Central Perk et son légendaire canapé orange.

C’est une immersion interactive dans l’univers de Monica, Rachel et Phoebe, Chandler, Joey et Ross qui vous sera proposée puisque vous pourrez aussi poser aux côtés de la statue de Pat le chien ou devant le taxi de Phoebe. Ou alors immortaliser votre visite grâce à un selfie pris devant le baby-foot ou dans les fauteuils iconiques de Joey et Chandler.

La reconstitution de la façade de Central Perk, le QG de la bande, telle que proposée à Paris en décembre dernier. ©Marie Demaret

L'incontournable baby-foot de la série tel que présenté lors de l'exposition Friends Experience à Paris fin 2022. ©Marie Demaret

Ouverture de la billetterie le mercredi 22 février, uniquement via www.FriendsTheExperience.com/Brussels.

Un succès fou

C’est un pléonasme de dire que Friends est la série de tous les superlatifs. Près de trente ans après son lancement en 1994, près de vingt ans après la diffusion de son dernier épisode en 2004, elle continue de générer un milliard de dollars chaque année pour la Warner, rien qu’en droits de retransmission. Qui dit mieux ? Et chaque année, nos joyeux lurons que sont Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer touchent 2 % de ce montant, soit 20 millions de dollars chacun. C’est mieux qu’un Win For Life ! Et encore, on ne vous parle pas du chèque encaissé avec les retrouvailles du casting en 2021. Cinq millions par tête de pipe selon Forbes… Voilà qui confirme que le succès est toujours d’actualité deux décennies après le dernier tournage.

Friends a reçu 62 nominations pour des prix lors des Emmy Awards récompensant la télévision. Mais elle n’en a remporté “que” six. On ne gagne pas à tous les coups, contrairement à Beyoncé lors des Grammys.

La diffusion de l’épisode final de Friends a rassemblé 52,5 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Un record ? Non… Mash, Cheers, Le fugitif et Seinfeld ont fait mieux. Mais cela reste un score d’audience faramineux. Ce n’est cependant pas l’épisode de la sitcom qui a été le plus regardé. Le 28 janvier 1996, les volets 12 et 13 de la deuxième saison ont flirté avec les 53 millions de fidèles. Diffusés juste après le Superbowl, la finale du championnat de football américain aux USA, ils ont établi un record. Personne n’a plus jamais fait mieux depuis !