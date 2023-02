"Bracelets rouges": une série de santé et d’utilité publiques

Entre la maladie dégénérative dont souffre Benji (Léo Lorleac’h), la greffe de rein qu’attend Emma (Kali Boisson) et les défis physiques et psychologiques que doivent relever Gabriel (Noé Wodecki) et Zoé (Esther Blanc), la série permet de lever quelques tabous et d’aborder la maladie comme faisant partie intégrante de notre réalité.

La grande force de cette série est de poser des questions qui comptent tout en les rendant accessibles au plus grand nombre et humainement «acceptables». Et de parvenir à livrer un subtil mélange d’humour et de sérieux, de fantaisie et d’émotions.

"Les Bracelets rouges": la solidarité et l'humour aident les jeunes hospitalisés à franchir de nombreux caps.

France, Italie, Allemagne, Etats-Unis déjà conquis

La maladie reste souvent cachée ou invisibilisée dans nos sociétés surtout lorsqu’elle est grave et inéluctable. A fortiori, lorsqu’elle touche des enfants ou des adolescents. L’équipe française convaincue par la réussite de la fiction originelle (Polseres Vermelles) en Espagne a décidé de relever le défi. Un choix déjà posé par les Etats-Unis, l’Italie et l’Allemagne, entre autres.

L’intérêt et le succès des Bracelets rouges viennent de leur capacité à rendre les patients intéressants et proches de nous, tout en éclairant le rôle des soignants ainsi que la place prise par les parents dans le processus de guérison. Abordant les notions de bien-être, d’entraide, de lâcher-prise et de solidarité, la fiction dépasse de très loin les «simples» questions de la maladie et de la souffrance conférant une dynamique et une vitalité inattendues à cette fiction.

Si le staff soignant demeure inchangé, les nouvelles hospitalisations s’accompagnent d’une nouvelle fournée de parents plus ou moins sereins ou inquiets face aux maux dont souffrent leurs proches. Au fil des épisodes, chacun prend ses marques pour finalement livrer le meilleur de lui-même sous la houlette des scénaristes, Cécile Berger et Pascal Fontanille.

Les Bracelets rouges : nouvelle génération Envers et contre tout - Création : Cécile Berger et Pascal Fontanille - Réalisation : Xavier de Choudens, Fabien Gorgeart - Avec Léo Lorleac’h, Noé Wodecki, Esther Blanc - La Une&Auvio - Jeudi 16/02 (6 x 52’).