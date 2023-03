Grogu et Din Djarin sont de retour : voici ce qu’on peut attendre de la troisième saison de The Mandalorian

Ce qui n’empêche pas le chasseur de primes de vouloir l’emmener dans un des endroits les plus dangereux de la galaxie, Mandalore, la planète empoisonnée. Selon le Credo, c’est en se baignant dans les Eaux Vivantes situées sous les mines de beskar, que Din Djarin pourra de nouveau faire partie de la communauté des Mandaloriens, dont il a été exclu après avoir enlevé son casque. L’expédition s’annonce périlleuse et réclame de l’aide. Un passage par Nevarro, pour tenter de reconstruire le chasseur de primes IG-11, s’impose donc, avant d’essayer de rallier l’ancienne héritière Bo-Katan à sa cause.

Dans le dossier de presse, l’interprète principal de la saga, Pedro Pascal, promet “action, spectacle et surprises.” Un contrat largement rempli, sur base des deux premiers épisodes que nous avons pu voir (seul le premier, intitulé L’Apostat, est visible depuis le 1er mars sur Disney +). De la bagarre, une course-poursuite avec des pirates dans un champ d’astéroïdes, l’attaque d’un crocodile de 100 mètres de long, des réparations audacieuses, des rencontres étonnantes avec des droïdes de la catégorie de C-3PO ou R2-D2 et même des… Gremlins, tout est fait pour assurer un show sans temps mort. Sans pour autant négliger l’humour, via les réactions enfantines de Grogu, même lorsqu’il est guidé par la Force. “Mando se découvre lui-même et c’est l’un des aspects les plus fascinants de la relation entre Mando et Grogu, estime d’ailleurs Pedro Pascal. Voir un personnage aussi stoïque et blindé découvrir son cœur est merveilleux.”

Des références mythologiques

Les surprises, elles, devraient venir de personnages moins secondaires qu’il y paraissait dans les saisons précédentes. Inutile de rêver d’un retour de la Marshall Cara Dune. Après les tweets polémiques de Gina Carano, qui comparait les Républicains aux Juifs pendant l’Holocauste, il a en effet été décidé de la virer de la série et d’expliquer, dans l'arrivée sur Nevarro, que son personnage a été recruté dans une unité d’élite. Problème rapidement évacué. Mais d’évidence, vu les posters et l’insistance de Mando à la retrouver, Bo-Katan ne va pas rester tout le temps seule dans son château. “C’est une version différente de ce que les fans connaissent d’elles, surtout ceux qui l’avaient vue dans Clone Wars, Rebel ou la saison 2, explique son interprète, Katee Sackhoff. Nous voulons que Bo soit amusante, cool à regarder, passionnante. Mais cette saison, elle effectue un voyage à la fois brut, déchirant et inspirant.” “Elle a grandi, ajoute-t-elle dans une interview à Screen Rant. Si vous regardez le personnage depuis ses débuts jusqu’à la fin de cette saison, il y a un véritable arc. J’allais dire autre chose, mais c’est un spoiler (rire).” Une manière de confirmer l’importance de son rôle dans les prochains numéros.

Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) ne devrait pas rester longtemps seule dans son château. ©©2023 Lucasfilm Ltd. & TM.

Quelles autres nouveautés attendre par la suite ? Sans dévoiler leurs cartes, les producteurs Dave Filoni et Jon Favreau ont plusieurs fois cité comme sources d’inspirations les chevaliers de la Table ronde, les relations entre Merlin le magicien et Arthur le guerrier, les mythologies grecques ou romaines et même la Bible. “Avec cette troisième saison, nous voulions quelque chose de dynamique et de différent, alors nous avons pensé qu’il était temps de retourner sur Mandalore et de se confronter ce qui s’est passé là-bas, explique le premier. Qu’est-ce que cela signifie pour les Mandaloriens en tant que peuple ? Et comment pouvons-nous réunir à nouveau ces différents groupes ? Parce que dans Star Wars, on veut ressentir un sentiment d’espoir et aussi d’aventure mais avec plus de positivité. Les gens qui se rassemblent et mettent de côté leurs différences sont une assez bonne raison d’avoir de l’espoir…”

Des liens avec les futures séries Star Wars

Du côté des fans, beaucoup parient sur un possible retour du moff Gideon (incarné par Giancarlo Esposito) mais aussi sur des liens vers les deux prochaines séries, Ahsoka (avec Rosario Dawson dans le rôle de l’intrépide guerrière qui fut l’apprentie d’Anakin Skywalker) et Skeleton Crew (sur des enfants perdus dans la galaxie qui tentent de rentrer chez eux), situées à la même époque sur la ligne du temps Star Wars.

Il faudra attendre le 19 avril et la diffusion du huitième volet pour savoir si ces prédictions se réalisent.