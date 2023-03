"Esterno Notte": retour sur l'affaire Aldo Moro, qui provoque toujours la consternation

Persuadé que la disparition d’Aldo Moro continue de « travailler l’inconscient des Italiens », le cinéaste s’est mis en tête de l’analyser sous un quintuple prisme, à la fois public (l’Église, l’État, les Brigades rouges) et privé (la famille du politicien et Aldo Moro, lui-même). Des délimitations qui s’avèrent elles-mêmes poreuses puisque la relation quasi filiale entretenue par Aldo Moro avec le Pape Paul VI, mais aussi avec le ministre de l’Intérieur, Francesco Cossiga, a eu des répercussions importantes sur le déroulement de l’affaire. L’homme d’Eglise et l’homme d’État s’avérant tous les deux dévastés par l’annonce de l’enlèvement de leur «ami proche» et ayant souffert d’un énorme sentiment de culpabilité, au long des interminables semaines de négociations avec ses ravisseurs.

Dans Buongiorno, notte (2003), Marco Bellocchio adoptait le regard d’une activiste des Brigades rouges sur ce moment de bascule de l’Histoire italienne. Vingt ans plus tard, à l’occasion de sa première série, le cinéaste reprend le fil de l’affaire et l’aborde selon cinq points de vue différents : les tergiversations du clan politique d’Aldo Moro, le désarroi du pape Paul VI, les tensions au sein d’un couple de Brigadistes, la douleur de la famille du leader politique et les questionnements d’Aldo Moro, lui-même. Une réécriture artistique qui met en lumière l’enchaînement absurde des causes et des effets qui a conduit à une tragédie. Un assassinat politique qui signe autant l’échec du gouvernement italien que celui de l’action terroriste. Et met en lumière la figure d’un homme ordinaire, un idéaliste qui voulait transcender les divergences et croyait à la possibilité d’offrir à l’Italie un « compromis historique », loin de l’impasse entre action violente et État intransigeant.

Portée par un casting de premier plan - Fabrizio Gifuni (Nos meilleures années), Toni Servillo (Il Divo, La Grande bellezza), Margherita Buy (Mia madre) et Fausto Russo Alesi (Le Traître, L’heure du crime) -, Esterno notte pose un regard toujours aussi iconoclaste sur l’histoire italienne.

Il y a dans cette série une fébrilité et une tension impressionnante comme lors de l’épisode 4, centré sur le parcours d’un jeune couple de Brigadistes, impliqués dans l’enlèvement de Moro. La mise en scène n’a rien de tapageur ou de révolutionnaire, mais la gestion de l’espace public et de la montée en puissance des tensions, dissensions et prises de conscience au sein du groupe, face au sort à réserver à l’otage, est d’une redoutable efficacité et totalement maîtrisée.

Bellocchio met ainsi en lumière de façon magistrale les sacrifices requis par la cause. Daniela Marra notamment brille par son interprétation fiévreuse et tout en nuances d’une Brigadiste assaillie par le doute. Mêlant la fantasmagorie et la satire à la réalité, Esterno notte pointe les hypocrisies et les faux-semblants qui ont conduit à la mort d’un rêve.