"Ted Lasso" (meilleure comédie aux Emmy) revient et c’est toujours aussi bien

On avait quitté le club du AFC Richmond sur une montée en Premier League. Le gros défi de l’équipe londonienne sera, donc, de rester dans l’élite du foot anglais. Personne n’y croit… Les journalistes chevronnés, les blogueurs inexpérimentés (et même une nonne dépitée), tous voient l’équipe de Lasso terminer à la dernière place.

Pas facile, en même temps, avec un entraîneur de football américain qui ne connaît toujours pas le surnom des équipes adverses (les “Wolves” de Wolverhampton Wanderers) et face à des écuries aussi fortunées que Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham et… West Ham.

Le derby de l’ouest de la capitale s'annonce d'autant plus chaud que les Hammers sont coachés par Nate, leur ancien adjoint modèle devenu machiavélique et fielleux. “The Wonder kid” avait été recruté, pour rappel, par Rupert Mannion, l’ex-époux de Rebecca Welton, l’actuelle propriétaire de Richmond. D’où les tensions en coulisses.

Ted Lasso (Jason Sudeikis), lui, reste toujours aussi gentil, bien qu’incompétent tactiquement parlant. Le ton des vannes, les thèmes abordés (la santé mentale, les discriminations…) et les personnages récurrents restent, globalement, dans la même veine que dans la précédente.

La saison 3 est, en revanche, plus lumineuse que la saison 2. Les scénaristes parviennent, une nouvelle fois, à se renouveler et à surprendre. Grâce notamment aux nouveaux personnages, dont l’un est une excellente caricature d’un célèbre joueur de foot charismatique et sans filtre. Sans oublier la présence dans le vestiaire de ce roi de la polémique qu’est Trent Crimm. Le journaliste de The Independent veut écrire un livre sur l’équipe…

Ted Lasso – Comédie de Jason Sudeikis et Bill Lawrence – Avec Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift… Apple TV + (12 X 48'). Disponible dès le 15 mars.