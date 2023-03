”The Last of Us” bat son record d’audience pour son final

À lire aussi

La série apocalyptique, adaptée du jeu vidéo à succès, a clôturé sa première saison en remportant un nouveau triomphe. Avec une audience de 8,2 millions de personnes pour son épisode 9, la série a battu son propre record. L’exploit est remarquable, compte tenu de la concurrence avec les oscars.

Combinant des chiffres de l’Institut Nielsen et les données de Warner Bros. Discovery (qui détient HBO), cette audience tient compte des téléspectateurs qui ont regardé la diffusion du dimanche soir sur la chaîne câblée HBO, ainsi que des flux sur sa plateforme HBO Max pendant la nuit, selon le site spécialisé Variety.

The Last of Us est devenue la série la plus regardée de l’histoire de HBO Max. Lors de son lancement en janvier, The Last of Us s’est d’emblée classée deuxième série la plus regardée de HBO depuis plus de dix ans, derrière House of the Dragon, avec 4,7 millions de téléspectateurs.

L’audience n’a cessé d’augmenter ensuite. Le premier épisode totalise désormais quelque 40 millions de spectateurs. Sur la durée, les six premiers épisodes de la série ont été vus en moyenne par 30,4 millions de téléspectateurs selon HBO.

Une deuxième saison a été annoncée alors que seuls les deux premiers épisodes avaient été diffusés. Compte tenu du succès, une troisième saison est d’ores et déjà envisageable.