"Extrapolations" : faites que Scott Z. Burns ne prédise pas notre avenir comme dans "Contagion"

Pour démarrer sa série d’anthologie dystopique de huit épisodes, Scott Z. Burns a, donc, décidé de rester proche de notre réalité. Très engagé écologiquement, le producteur du documentaire oscarisé Une vérité qui dérange de Davis Guggenheim avec Al Gore (sorti en 2006), a eu visiblement envie de poursuivre son travail de sensibilisation pour attirer notre attention. Dans le premier épisode d’Extrapolations, il appuie très sensiblement sur les traits de notre époque pour imaginer une situation chaotique, mais assez crédible. Les récoltes sont infectées en Allemagne et en France, deux pays en proie à de graves sécheresses, le niveau des mers est monté de trois mètres, il n’y a plus d’eau potable au Moyen-Orient, le vrai glacier 79 N continue de disparaître, l’Arctique attise les convoitises (notamment des Chinois et des USA),…

Au fil des épisodes, le showrunner effectue, progressivement, des sauts dans le futur, jusqu’en 2070. En se risquant, avec plus ou moins de réussite, au délicat jeu de l’anticipation. Une multinationale est, par exemple, quasiment en situation de monopole économique, en détenant, notamment, la technologie du dessalement de l’eau. Certains clonent les animaux en voie d’extinction (au-revoir les baleines), quand d’autres tentent de modifier artificiellement le climat (la géo-ingénierie existe). Enfin, il est déconseillé de sortir le jour, en respirant, de l’air pollué, les maladies se développent rapidement, et Miami doit être évacuée.

Streep, Norton, Rahim…

Le casting déborde de noms ronflants, mais les nombreuses stars n’apparaissent, souvent, qu’un peu trop furtivement. C’est le cas de Meryl Streep, Edward Norton, Tobey Maguire, Forest Whitaker ou encore de Marion Cotillard… Parmi eux, une jeune inconnue tire son épingle du jeu. Neska Rose s’en sort à merveille en jeune ado rageuse qui met les adultes et son père (joué par David Schwimmer) face à leur lâcheté et leur cupidité. On retrouve, par certains côtés, la même stupidité et le même déni que dans Don’t look up. En moins satirique…

Extrapolations est très inégale. Le deuxième épisode, par exemple, s’apparente, parfois, à un calvaire tant le manque de rythme est criant (comme Shrinking récemment mise en ligne sur Apple TV +), sans compter les invraisemblances. L’épisode 6, au contraire, rappelle les meilleurs opus de Black Mirror. Tahar Rahim incarne un homme embauché pour remplacer les proches disparus. Le César du meilleur acteur pour Un Prophète y déploie, avec talent, les différentes facettes de son jeu. L’ensemble de l’anthologie ne vaut pas celle du Britannique Charlie Brooker. Comme lui, Scott Z. Burns a, déjà, prédit la réalité et, surtout, notre vie confinée dans le film Contagion en 2011. Espérons qu’il ne vise pas aussi juste avec Extrapolations.

”Extrapolations” – Série dystopique de Scott Z. Burns – Avec Kit Harington, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Tahar Rahim, Meryl Streep… Apple TV + (8 X 50') dès le 17 mars.