Willow range définitivement sa baguette magique

Premières victimes de marque de cette nouvelle politique financière : Big Shot, The Mighty Ducks : Game Changers et, surtout Willow. Le retour du “Peck” (comme le surnommait péjorativement Madmartigan), après 34 ans d’absence, a pourtant été accueilli très positivement, aussi bien sur le plan critique (le fait que ce sont surtout les héroïnes qui mènent l’action dans un show soigné a été très bien perçu) que public (plus de deux millions de spectateurs uniques rien qu’aux USA, ce qui plaçait la série entre la troisième et la sixième place des plus regardées sur Disney +).

L’équipe était partante pour une deuxième saison, mais Disney a revu ses priorités. Les moyens seront limités désormais, et principalement utilisés pour étendre l’univers d’une autre saga assez proche dans sa conception, Star Wars, avec notamment The Mandalorian, Ahsoka, Acolyte ou Skeleton Crew. Dommage, car cette première saison, même si elle lorgnait parfois fort vers Le Seigneur des anneaux et les jeux vidéo d’heroïc fantasy, possédait un vrai potentiel de développement. Que les fans seront désormais chargés d’imaginer eux-mêmes.