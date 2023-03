"Agent Elvis" : une série délirante et audacieuse, mais lassante

Avec John Eddie (par ailleurs musicien de Bruce Springsteen), Arnold imagine donc un Elvis Presley (avec la voix de Matthew McConaughey) amoureux des armes et généreux en coups de poing, qui veut sauver le monde et les États-Unis. "Il y a un moment, j'ai décidé de ne plus regarder mon pays se faire ravager par le chaos, ces sales hippies, les drogues, les crimes. Je ne les laisserai pas faire."

À lire aussi

Chimpanzé de compagnie

Le King est recruté par le TBC, une organisation fictive secrète qui tire les ficelles du globe. Et plus précisément par une espionne pleine de verve : CeCe. À ses côtés, Elvis peut compter sur son ami "adulescent" à la casquette Bobby Ray, Mme Bertie, "son ancre" qui le connaît depuis "tout petit", et Scatter, son (vrai) chimpanzé de compagnie libidineux.

Uchronies amusantes

Arnold et Eddie s’amusent, d’ailleurs, à réécrire la réalité en incorporant des personnages qui ont vraiment existé.

En plus de Priscilla Presley et Richard Nixon, l’artiste va croiser Charles Manson et ses disciples à Spahn Ranch, George Clinton des Funkadelic, les festivaliers d’Altamont, le présentateur Walter Cronkite, George Lucas, le crooner Robert Goulet, l’aviateur et producteur Howard Hughes, collectionneur de sa propre urine, ou encore l’essayiste Timothy Leary viré d’Harvard pour avoir donné du LSD à ses élèves. De L.A. à Vegas, en passant par l’Algérie, Washington et le Vietnam, ces uchronies délirantes sont amusantes à suivre et à fact-checker.

L’animation à l’esthétique rétro et psychédélique est, à certains moments, surprenante, mais la trame répétitive des épisodes et les longues courses-poursuites se révèlent lassantes. Tout comme l’humour vulgaire, balourd, le manque de rythme des dialogues (malgré quelques bonnes blagues) et l’apologie des drogues constante pour faire "cool".

"Agent Elvis" - série d’animation pour adultes créée par Priscilla Presley et John Eddie - Développement : John Eddie et Mike Arnold - Avec Matthew McConaughey, Kaitlin Olson, Don Cheadle, Niecy Nash… - Disponible sur Netflix (10 x 25 minutes).