"Kindred" : Voyage au bout de l'enfer entre "Retour vers le futur" et "Django Unchained"

D’autant plus flippant que l’Afro-Américaine trouve un pistolet dans son frigo. “Ouvrez !”, beuglent deux policiers alertés par les voisins. Il fait nuit, son téléphone n’a plus batterie et elle ne se souvient même plus de son code d’ordi. Ni de sa nuit. La faute à une agression ? Une mauvaise beuverie ? Est-elle somnambule ou tout simplement en train de perdre la boule ?

Deux jours plus tôt, la New-Yorkaise d’origine était, pourtant, enjouée. Elle venait de s’offrir cette maison de Los Angeles, près du quartier de Silver Lake (popularisé, notamment, par le film de David Robert Mitchell Under the Silver Lake où il se passait déjà des choses bizarres). Scénariste télé, elle a décidé de l’acheter sur le Net et un coup de tête en vendant la propriété que lui a léguée sa grand-mère. Au grand dam de sa tante craignant que sa nièce soit aussi instable qu’Olivia, la mère de Dana décédée.

Un classique de SF

Quarante-trois ans après la publication de Kindred (et dix-sept ans après le décès de l’autrice), la chaîne FX (The Bear) a donc décidé d’adapter en mini-série de huit épisodes ce classique de la SF d’Octavia E. Butler. Pour rappel, l’écrivaine afro-américaine avait imaginé une héroïne racontant à la première personne ses allers-retours entre la Californie en 1976 et une plantation du Maryland au XIXe siècle.

Branden Jacobs-Jenkins (nommé pour le prix Pulitzer de théâtre pour deux pièces) respecte, dans les grandes lignes, l’histoire originale. Une trame folle qui fait en grande partie le sel de cette mini-série. Puisque Dana, elle aussi, fait la rencontre de ses aïeux comme Marty McFly (Retour vers le futur) et doit jongler entre deux univers parallèles à l’instar d’Evelyn dans le film Everything Everywhere All At Once. Le dramaturge innove en plantant l’histoire de départ en 2016 (l’année d’élection de Trump). Dana n’étant pas mariée. Elle vient tout juste de rencontrer Kevin, un serveur blanc en apparence un peu loser campé par Micah Stock.

Difficile de ne pas s’attacher à ce beau couple. Tout comme de ne pas sourire aux clins d’œil de Branden Jacobs-Jenkins qui s’amuse avec ces allers-retours : l’alcool donné aux enfants, Kevin à deux doigts de parler du film Orgueil et préjugés… Tout en restant sobre. Ces sauts dans le passé rappellent évidemment les horreurs perpétrées sur les esclaves (en moins trash que Django Unchained) et surtout les femmes à une époque, somme toute, pas si lointaine avec une question centrale : que faire à son niveau pour inverser le cours de l’histoire ?

Le dramaturge aurait pu couper dans la narration, rendre encore plus compliquée la relation entre Kevin (d’une sérénité un peu trop bluffante par rapport à la situation) et Dana au sein de la plantation, mais l’ensemble de l’adaptation tient quand même plutôt bien la route. Accueillie positivement par la critique aux États-Unis, Kindred n’aura, par contre, pas de saison 2 comme l’excellente série Reboot. Contrairement à ce que la fin du dernier épisode aurait pu laisser entrevoir.

Plusieurs textes d’Octavia E. Butler, en revanche, devraient apparaître prochainement à l’écran. Une adaptation au cinéma de son roman La Parabole du semeur serait en préparation chez A24 selon Esquire.

”Kindred” (Liens de Sang) – Voyage dans le temps de Branden Jacobs-Jenkins – Scénario : Branden Jacobs-Jenkins. Avec Mallori Johnson, Micah Stock, Ryan Kwanten, Gayle Rankin… Disney + – Dès le 29/03 (8 X 42' environ).