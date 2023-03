Schmigadoon ! – saison 2 (05/04) – Cecily Strong et Keegan-Michael Key sont de retour dans le monde déjanté de Schmigadoon !. Comme dans Brigadoon, Cinco Paul et Ken Daurio imaginent un couple découvrant un village magique lors d’une rando. Le seul salut pour quitter cette comédie musicale : trouver le grand amour.

The Last Thing He Told Me (14/04) – C’est le titre d’un roman de Laura Dave. L’ouvrage est adapté par l’autrice (notamment) en mini-série. Hannah (Jennifer Garner) est une femme qui doit comprendre, avec sa belle-fille, pourquoi son mari a subitement disparu.

Drops of god (21/04) – Le manga Drops of God (Les gouttes de Dieu) est, également, adapté en série. Cette fiction franco-japonaise nous immerge dans le monde de la gastronomie et de l’œnologie. Le Français Alexandre Léger, créateur du guide Léger Wine Guide est décédé à Tokyo à l’âge de soixante ans, léguant à sa fille Camille une collection de vin extraordinaire. Mais pour revendiquer cet héritage, elle doit rivaliser avec un brillant œnologue désigné dans le testament comme le “fils spirituel” du père.

The Afterparty – saison 2 (28/04) – Chris Miller et Phil Lord (21 Jump Street ; The Last Man on Earth) racontent une soirée fatidique. Dans la deuxième saison, un mariage est gâché lorsque le marié est assassiné et que chaque invité est suspecté.

Arte. TV

Dis-moi qui je suis (07/04) – L’histoire de cette série est tirée d’un ouvrage de l’ancienne journaliste espagnole Julia Navarro. Elle raconte le combat d’Amelia Garayoa, fille de la bourgeoisie madrilène, devenue militante révolutionnaire et résistante, sous Franco.

BeTV

A Spy Among Friends (07/04) – Cette série britannique est un thriller d’espionnage d’Alexander Cary (Homeland) réalisé par Nick Murphy. Avec, au casting, Guy Pearce (L.A. Confidential ; Memento) et Damian Lewis (Band of Brothers ; Homeland, Once Upon a Time… in Hollywood…). Elle dresse le portrait de Kim Philby, vrai agent double pendant des décennies.

Tulsa King (29/04) – Sylvester Stallone est de retour dans un rôle principal. Il incarne un chef de la mafia new-yorkaise qui débarque à Tulsa pour monter un nouvel empire criminel. À voir sur Be1.

Disney +

The Good Mothers (05/04) – Présentée en compétition à la Berlinale, cette série italienne raconte l’histoire des femmes qui ont osé défier la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise. Ce projet est signé Julian Jarrold (Jane ; Brideshead Revisited…) et Stephen Butchard (The Last Kingdom).

Tiny Beautiful Things (07/04) – Cette mini-série en huit épisodes est une adaptation du best-seller de Cheryl Strayed. Cette dernière a compilé les textes qu’elle avait écrits (sous un pseudo et dans la rubrique “Dear Sugar”), une série de conseils de vie offerte aux lecteurs. Kathryn Hahn (Parks and Recreation) incarne l’écrivaine, adulée, alors que sa propre vie prend l’eau.

The English (12/04) – Dans ce western d’Hugo Blick (récipiendaire d’un Golden Globe pour The Honourable Woman), Emily Blunt est une aristocrate anglaise : Lady Cornelia Locke. Accompagnée par Eli Whipp (Chaske Spencer), membre du peuple Pawnee, elle veut venger la mort de son fils.

How I Met Your Father – saison 2 (19/04) – Cette série dérivée de la très culte How I Met Your Mother revient pour une seconde salve d’épisodes.

Netflix

BEEF (06/04) – Le nouveau projet d’A24 (Moonlight, Midsommar, Ramy, Euphoria, Mo…) s’appelle Beef. Dans cette série, un simple accident de voitures entre deux frustrés va entraîner une vendetta sans fin. Avec Steven Yeun (The Walking Dead) et Ali Wong (star du stand-up américain).

Jusqu’ici tout va bien (07/04) – Cette série de Nawell Madani et Paola Locatelli dépeint la solidarité de Fara et de ses sœurs pour leur petit frère impliqué dans un trafic de drogues.

Transatlantique (07/04) – Anna Winger, la créatrice d’Unorthodox, s’intéresse aux jeunes qui ont risqué leur vie dans les années 40 pour aider des réfugiés à fuir la France occupée.

Queenmaker (14/04) – Après The Glory, la nouvelle série coréenne de Netflix s’appelle Queenmaker. Avec, en toile de fond, une campagne électorale à Séoul menée par deux femmes.

The Diplomat (20/04) – Dans cette série créée par Debora Cahn (À la Maison-Blanche ; Grey’s Anatomy), Keri Russell (The Americans) est Kate Wyler, ambassadrice américaine à Londres chargée de résoudre une crise diplomatique.

Diamants bruts (21/04) – La prochaine série belge sera mise en ligne sur Netflix le 21/04. Elle a été développée par Yuval Yefet et Rotem Shamir (Fauda) ​et nous immerge dans le commerce des diamants à Anvers. Avec la présence de Kevin Janssens (Tueurs, Undercover, De Patrick, Close…).

The Nurse (27/04) – Une nouvelle infirmière est suspectée par ses collègues après une vague de décès dans un hôpital. Une série danoise basée sur une histoire vraie.

Prime Video

Salade grecque (14/04) – La suite de la trilogie de Cédric Klapisch (L’Auberge espagnole, Les poupées russes, Casse-tête chinois…) se déroule à Athènes. La série s’intéresse aux deux enfants de Xavier et Wendy, Mia et Tom.

The Dead Ringers (21/04) – Ce remake du film de David Cronenberg a un casting prestigieux : Jeremy Irons (La Maîtresse du lieutenant français, Le Mystère von Bülow, The Borgias…) et Rachel Weisz (The Constant Gardener, La Favorite…) notamment. Cette dernière incarne des jumelles qui poussent les limites de l’éthique médicale. La showrunneuse Alice Birch (Lady Macbeth, Succession…) est derrière ce projet.

Citadel (28/04) – Prime Video aurait déboursé plus de 200 millions de dollars selon The Hollywood Reporter pour cette série d’espionnage réalisée par les frères Russo (Avengers, The Gray Man…). Richard Madden (Game of Thrones) et Priyanka Chopra (Quantico) sont dans la peau de deux espions qui ont perdu la mémoire, mais doivent empêcher une organisation de changer la marche du monde.

RTBF/Auvio

Attraction (02/04) – Prix de la meilleure fiction francophone étrangère au Festival de La Rochelle, cette série est l’œuvre de la romancière belge Barbara Abel et de la scénariste Sophia Perié. Il s’agit d’un thriller psychologique dans lequel Laura Sepul (Ennemi public, Baraki…) campe une femme en doute après un meurtre commis dans l’hôtel où son mari logeait.