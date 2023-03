"The Friends Experience” débarque à Bruxelles : que vaut l'exposition ?

Moquette gris chiné et ambiance tamisée. À l’entrée du Palais 4, résonnent au loin les voix de nos six "amis", tout droit sorties d’une sélection de leurs meilleurs épisodes. Aucun doute n’est permis, l’immersion débute en musique et en répliques cultes. Après New York, Londres et Paris, les décors de la plus célèbre bande de trentenaires au monde se sont posés juste en face l’Atomium où ils se déploient sur 2500 m2.

Dans la cuisine de Rachel et Monica

Au fil de la déambulation, les souvenirs surgissent alors que l’on croise costumes, photos, vidéos et accessoires. Du tout premier ticket qui a permis d’assister à l’enregistrement du premier épisode en public, le 4 mai 1994, lorsque la série s’appelait encore Friends like us, jusqu’au décor du café Central Perk devenu mondialement célèbre.

Table, chaises, armoires, cadres, mugs, bouilloire et paquets de céréales : la cuisine est plus vraie que nature et on jurerait qu’à tout moment, on pourrait y voir surgir Rachel ou Monica tandis qu’un bout d’escalier nous rappelle la fameuse scène du déménagement infernal au cours duquel Ross, Chandler et Rachel ont cru devenir dingues…

Même ceux qui ne seraient pas incollables sur la série aux 236 épisodes, ne seront pas perdus. De nombreux panneaux, souvenirs, témoignages et vidéos jalonnent le chemin de la Friends Experience et permettent de se familiariser avec cet univers ou de se remettre en mémoire les meilleures vannes et les scènes les plus iconiques de la série. Un travail de sélection et de conception de longue haleine inspiré par les demandes et les retours des fans sur les réseaux sociaux. Les mêmes qui, apprenant l’existence de cette exposition aux États-Unis, ont demandé qu’elle fasse aussi escale en Europe. Un fameux pari pour son promoteur Manu Braff qui est toutefois persuadé que les Belges ne seront pas moins enthousiastes que les Britanniques ou les Français, surtout "en raison du public très cosmopolite qui vit ou transite par Bruxelles".

Dans les coulisses de la création

En déambulant au milieu de l’appartement de Joey et Chandler ou dans celui de Monica et Rachel, on est frappé par le soin accordé à chaque détail même infime : essuies, boîtes et bocaux, pâtes ou ustensiles en tous genres, tout est en place, comme si les colocataires venaient de s’absenter. Le plaisir est un peu le même lorsqu’on se promène dans les coulisses d’un théâtre ou d’une salle de spectacle et que l’on découvre costumes et éléments de décors. Même si ce ne sont pas le baby-foot, la table basse ou les fauteuils originaux que l’on peut toucher du doigt mais des pièces achetées ou reproduites à l’identique.

Le travail a été notamment réalisé en collaboration avec les directeurs artistiques et Debra McGuire, la responsable des costumes durant les dix saisons de la série, ou avec la Warner qui reste dépositaire de la marque et de la mémoire de la série, comme l’explique Philippe Rouccoule, vice-président en charge des produits dérivés chez Warner Bros.

Car, bien sûr, après les boissons et cookies proposés au public au-delà du dernier décor, celui du Central Perk, t-shirts, mugs et tabliers de cuisine attendent, façon Disneyland, tous ceux qui voudraient ramener un "petit souvenir" de l’univers de la série au sein de leur propre foyer.