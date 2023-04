"Transatlantique" : Anna Winger ("Unorthodox") met en lumière le travail d’un Juste américain à Marseille

La mini-série, déclinée en sept épisodes, s’inspire de l’histoire vraie de Varian Fry, Mary Jayne Gold et le Comité de secours d’urgence qui ont aidé plus de 2000 réfugiés recherchés par les nazis à fuir la France occupée. Parmi ceux-ci, des créateurs réputés : Hannah Arendt, Walter Benjamin, André Breton, Max Ernst, Marc Chagall, Marcel Duchamp, Claude Levi-Strauss, Max Ophüls,…

Le travail d’un réseau mis en place par un Juste américain

La série met en lumière le travail inlassable du journaliste Varian Fry, brillant intellectuel et universitaire, pas spécialement taillé pour l’aventure, mais résolu à ne pas laisser la barbarie l’emporter et anéantir quelques-uns des meilleurs représentants du “génie européen”. Grâce aux contacts et au soutien financier de sa compatriote, la riche héritière Mary Jayne, campée avec détermination et enthousiasme par Gillian Jacobs, et à la ruse de quelques résistants de la première heure, Fry parvient à mettre sur pied une filière d’évasion vers l’Espagne ou les États-Unis.

Nettement moins viscérale que la série Unorthodox, qui suivait le parcours d’émancipation d’une jeune juive cherchant à fuir la communauté ultraorthodoxe de Brooklyn, la série met en lumière les différents membres du réseau secret mis en place par Varian Fry pour mener à bien son projet.

Dans le feu de l’action, certains de ces protagonistes sembleront sans doute trop extravagants pour être honnêtes ou réels, mais la trame de la série suit en cela l’inventivité du roman de Julie Orringer sur le Comité américain de secours d’urgence, The Flight Portfolio. Un livre dont Anna Winger et Daniel Hendler s’inspirent librement et qui confessait déjà prendre certaines libertés avec la réalité dans la construction de ses personnages secondaires.

Petites variations autour de la réalité

Diverses intrigues amoureuses émaillent ce récit où la suspicion, la jalousie, la lâcheté, mais aussi l’idéalisme et la passion suscitent une foule de rebondissements. Le côté enlevé de l’intrigue avec portes dérobées, courses-poursuites, prises de risque et identités falsifiées ne doit toutefois pas faire oublier que la réalité sur laquelle cette série repose est, elle, incontestable. Et continue à faire écho aujourd’hui…

La réalisation confiée à Stéphanie Chuat, Véronique Reymond et Mia Meyer, soigne la reconstitution d’un Marseille faussement indolent entre ses plages et ses palaces, à l’été 1940. Portée par une belle distribution internationale – Gillian Jacobs (Love, Community), Cory Michael Smith (Gotham, Olive Kitteridge), Corey Stoll (House of cards), Lucas Englander (Parlement) et Grégory Montel (Dix pour Cent) -, la série, tournée à Marseille et produite par Netflix, devrait permettre à une nouvelle génération de (re)découvrir cette page sombre et en même temps profondément humaniste de l’histoire mondiale.

★★★ Transatlantique Récit de guerre Création Anna Winger et Daniel Hendler Réalisation Stéphanie Chuat et Véronique Reymond Avec Gillian Jacobs, Cory Michaël Smith, Corey Stoll, Lucas Englander Sur Netflix Dès le 7 avril (7 x 45’)