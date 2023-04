"Salade grecque": la nouvelle génération insoumise de "L’Auberge espagnole"

L’empreinte auprès de la jeunesse a été d’autant plus profonde qu’on le retrouvait ensuite à 30 ans (Les Poupées russes, 2005) et presque 40 ans (Casse-tête chinois, 2013). A travers les tribulations de cet étudiant français lambda, mais plutôt bourgeois-bohème (bobo) et un peu paumé, la saga se faisait le miroir d’une génération déboussolée et en quête de repères, mais aussi d’une certaine idée européenne. Xavier lui-même ne se sentait jamais à sa place et jamais sûr de lui, abonné aux dilemmes et aux plans foireux. Un sentiment d’étrangeté régulièrement traduit à travers des splitscreen (écrans divisés en deux, trois ou quatre parties) et des génériques en domino ou morcelés.

Tom et Mia, enfants de Xavier et Wendy

Au terme de dix nouvelles années (depuis Casse-tête chinois), qu’est-ce qui a changé dans Salade grecque, la suite sérielle en huit épisodes que Cédric Klapisch propose dès le 14 avril sur Prime Video ? Le regard du réalisateur-scénariste, principalement, moins autocentré et moins soumis au regard masculin - souvent en quête de jolies filles à admirer - grâce à une équipe de jeunes scénaristes résolument mixte. Ce n’est plus Xavier et Wendy (Kelly Reilly), ni Isabelle (Cécile de France), que l’on suit mais leurs enfants, Tom et Mia, devenus adultes.

La lutte contre la mondialisation, la pollution, l’exclusion et la violence étaient déjà bien présentes dans les combats menés par Martine (Audrey Tautou) à l’époque des Poupées russes. Ce versant-là de l’histoire est pleinement assumé et repris par Mia, la fille de Xavier et Wendy très investie dans l’accueil des réfugiés en Grèce. Son frère Tom (Aliocha Schneider) est un jeune start-uppeur qui veut réussir dans la green economy, tandis que Mia (Megan Northam), activiste pure et dure, préfère "faire de la politique plutôt que d’en parler”.

Une nouvelle génération face aux défis européens

L’un et l’autre se retrouvent en Grèce où leur grand-père récemment décédé possédait un immeuble qui va bientôt être au coeur de toutes les attentions. Tom découvre en effet que l’immeuble est occupé par une bande d’étudiants vivant en colocation. Or l’une des colocataires, Italienne, ne le laisse pas indifférent… Voilà Tom confronté à un double dilemme. Outre la question de l’évacuation des locataires, celle de l’héritage est tout aussi difficile à aborder avec sa soeur Mia, lancée en pleine croisade contre les capitalistes, les spéculateurs et les profiteurs.

Malgré quelques coïncidences appuyées et raccourcis faciles, la série, portée par une bande de jeunes comédiens convaincants, devrait plaire aux nostalgiques de sa trilogie et à la nouvelle génération qui découvre son univers. Quant à la place ténue occupée par le changement climatique dans les inquiétudes des jeunes, elle s’explique par le fait que lorsque l’écriture de la série a débuté les crises économique et migratoire étaient bien plus présentes dans l’esprit des Grecs que les considérations environnementales...

La réalisation à la fois organique et pleine d’énergie de Cédric Klapisch et de ses deux coréalisateurs (déjà à l’œuvre sur la saison 1 de la série Dix pour Cent) ainsi que le jeu des acteurs très naturel et convaincant emporte cette partition qui résume bien les défis affrontés par l’Europe aujourd’hui et par une partie de sa jeunesse solidaire et engagée.

★★ Salade grecque Ode européenne Création Cédric Klapisch Réalisation avec Lola Doillon, Antoine Garceau Scénario Agnès Hurstel, Thomas Colineau Avec Aliocha Schneider, Megan Northam, Romain Duris, Kelly Reilly, Cécile de France Sur Prime Video Dès le 14 avril (8 x 52’)