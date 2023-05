La série “Liaison fatale” va-t-elle réhabiliter le personnage d’Alex Forrest ?

En choisissant de reprendre cette célèbre trame, Alexandra Cunningham a d’emblée défini l’enjeu de la nouvelle série : “retravailler la fin controversée du long métrage” imaginé en 1987 par Adrian Lyne (9 semaines 1/2). En lui offrant une version “débarrassée de certains clichés de genre”, plus attentive à la représentation et “à la prise en compte de la santé mentale de son personnage principal féminin”. Une piste qu’évoquait déjà la comédienne Glenn Close après la polémique créée par le film lors de sa sortie. De quoi offrir une “nouvelle perspective” à ce thriller nommé six fois aux Oscars et devenu culte.

Quatre regards, deux temporalités

Si l’idée peut sembler saugrenue – mais conforme à la vague des remakes qui déferlent sur l’univers des séries – on est plutôt rassuré en découvrant Joshua Jackson et Lizzy Caplan face à la caméra de Silver Tree. Tous les deux se sont brillamment illustrés dans des fictions – The Affair, pour lui, Masters of sex, pour elle – explorant avec subtilité les liaisons intimes tissées entre des adultes épris mais perdus. Fatal Attraction leur permet une fois encore de prouver l’étendue et la singularité de leur talent d’interprètes. Même si celui-ci n’est pas forcément mis au service de la meilleure des démonstrations.

Si le personnage d’Alex Forrest a bien droit à une attention et un développement plus important, on ne peut toutefois pas dire que cela change radicalement le point de vue que l’on a sur son comportement. Le postulat de base reste le même : un engrenage fatal mène un “type bien sous tous rapports à payer très cher une erreur d’un soir” face à une femme obsessionnelle et dangereuse, résume Alexandra Cunningham. Et ce, même si les huit épisodes permettent de davantage explorer le point de vue d’Alex Forrest et son passé, pour mieux appréhender les obsessions qui l’habitent.

La série s’offre le recul du temps. Dans les premières minutes, on découvre que Dan Gallagher a été condamné à 15 ans de prison pour le meurtre d’Alex Forrest et est sur le point de sortir de prison. Cependant, il est bien décidé à prouver à tous qu’il n’est nullement coupable des faits qui lui sont reprochés. Face à sa femme Beth (Amanda Peet) et à sa fille Ellen (Alyssa Jirrels), qui ont toutes les deux refait leur vie, Dan tente de renouer avec l’image de l’homme aimant et fiable qu’il était auparavant. Et le public cherche avec lui “l’identité du vrai coupable”…

Adoptant également le point de vue de sa femme, Beth et de leur fille Ellen, jeune étudiante en psycho qui tente de mieux cerner la personnalité de son père, la série creuse et compare, prolonge le suspense, mais ne change pas fondamentalement de cap. L’idée de l’instabilité émotionnelle de la maîtresse demeure et même si les fondements en sont davantage explorés, cela ne rend pas le personnage forcément moins problématique. Disons que la série a permis un traitement un peu plus nuancé mais pas forcément moins nébuleux, ou stéréotypé, du sujet.