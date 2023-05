Dans cette nouvelle saison, c’est un duo de tueurs qui se trouvera au centre de l’intrigue et plus exactement deux frères : Erik et Lyle Menendez. Le 20 août 1989, les frères Menendez assassinent leurs deux parents, José et Mary Louise “Kitty” Menendez, dans leur maison de Beverly Hills. Ils leur tirent dessus au moyen d’un fusil et tentent de faire passer ce meurtre pour un crime organisé. Bien qu’ils n’étaient pas les premiers suspects, les soupçons de la police se portent rapidement sur les deux frères, qui profitent de la fortune colossale de leurs parents, estimée à 14 millions de dollars. Erik finit par avouer le meurtre à son psychologue Jerome Oziel, qui en parle à sa maîtresse, Judalon Smyth. Celle-ci deviendra un témoin clé de l’affaire.

Ils seront finalement arrêtés et condamnés à perpétuité en 1996, ils purgent encore aujourd’hui leur peine à la prison Richard J. Donovan d’Otay Mesa, en Californie. Ils seront d’abord jugés séparément. Mais les deux jurys se retrouveront dans une impasse et les procès seront annulés. Il sera finalement décidé de les juger ensemble et tous les deux seront reconnus coupables. Pour se défendre, les deux auteurs ont tenté de justifier leur acte en invoquant des abus sexuels de leur père et en prétextant la légitime défense. Le procès obtiendra un retentissement national aux États-Unis, car celui-ci sera largement diffusé.

La plateforme de streaming a dévoilé son projet à travers une courte vidéo dans laquelle on peut entendre l’appel original des frères à la police après avoir commis leur crime. On peut les entendre sangloter au téléphone en disant à l’opératrice que leur mère et leur père ont été abattus.

La sortie de la saison 2 de Monstre est prévue pour 2024. Netflix aurait également réussi à négocier un accès exclusif à Lyle et Erik Menendez pour un prochain documentaire, selon le média Deadline.