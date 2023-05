La grève des scénaristes à Hollywood menace les films et les séries

Les négociations n’ont pas abouti. Les principaux studios et plateformes, dont Disney et Netflix, étaient en pourparlers avec le puissant syndicat des scénaristes, Writers Guild of America (WGA), qui menaçait, si aucun accord n’était trouvé, d’ordonner un mouvement de grève après minuit, soit dès 9h ce mardi. Cette grève entraîne l’interruption immédiate des émissions à succès, comme les “Late-night shows” – dont les blagues et sketches sont évidemment soigneusement scénarisés – et retarderait de manière importante la réalisation des séries et des films dont la sortie est prévue cette année. Tout retard dans la livraison des scénarios entraînant, par effet domino, un retard dans les tournages et ensuite dans la diffusion des épisodes ou la sortie des films.