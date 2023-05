”Silo” (05/05) – C’est le nom d’un roman de SF à succès écrit par Hugh Howey qui raconte comment les êtres humains sont obligés de squatter un bunker souterrain. La surface étant devenue invivable. Apple TV a décidé de programmer la série éponyme du livre, écrite par Graham Yost (Speed, Band of Brothers, From the Earth to the Moon) et réalisée par Morten Tyldum (Imitation Game).

”City on Fire” (12/05) – Autre adaptation : celle du livre de Garth Risk Hallberg, un véritable phénomène littéraire. La série, créée par Josh Schwartz et Stephanie Savage (Gossip Girl), nous plonge dans l’enquête autour du décès d’une étudiante retrouvée à Central Park. L’enquête criminelle est liée à de mystérieux incendies et à une riche famille.

”High Desert” (17/05) – Dans cette comédie, Patricia Arquette (True Romance, Lost Highway, Ed Wood, Boyhood…) incarne Peggy, une ancienne toxicomane qui décide de devenir détective privée. Une décision prise après un drame : le décès de sa mère.

”Platonic” (24/05) – Seth Rogen et Rose Byrne sont au casting de cette série comique. Ils y incarnent d’anciens meilleurs amis qui se revoient après un long break. Les années ont passé, leur relation va évoluer.

Arte. TV

”State of the Union” (05/05) – Façon Scènes de la vie conjugale, Nick Hornby et Stephen Frears décortiquent la crise de deux couples de quadras (saison 1) et de retraités (saison 2). Rosamund Pike est Louise, Chris O’Dowd joue Tom dans la première. Brendan Gleeson et Patricia Clarkson incarnent Scott et Ellen dans la deuxième.

”Terrain sensible” (09/05) – C’est l’été à Marseille. Dans une cité, deux groupes de filles et de garçons s’affrontent, via des jeux, pour obtenir le droit de squatter un terrain de basket. Avec Idir Azougli (Shéhérazade) et Lou Lampros (Ma nuit).

BeTV

”Parlement III” (02/05) – La série comique qui nous plonge dans les coulisses des institutions européennes revient pour une saison 3. Sur Be Series, le mardi, à 20h30.

”White House Plumbers” (04/05) – Egil Krogh a travaillé pour Richard Nixon dans le cadre du Watergate. Cette série HBO se base sur son ouvrage (écrit avec son fils Matthew) pour raconter ce scandale. Derrière cette mini-série satirique, on retrouve un trio qui a travaillé sur Veep : Alex Gregory, Peter Huyck et David Mandel. Avec, au casting, Woody Harrelson et Justin Theroux. Entre autres. À voir le jeudi, sur Be1, dès 20h30.

”Aspergirl” (16/05) – Primée au festival Séries Mania, cette mini-série de dix épisodes aborde, comme son nom l’indique, la question de l’autisme. On diagnostique à Louison (Nicole Ferroni) un trouble du spectre autistique en même temps que celui de son fils.

”La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé” (19/05) – La première série de Xavier Dolan débarque en Belgique. Il s’agit de l’adaptation d’une pièce de Michel Bouchard où il est question du deuil, de vieux dossiers et de déchirement familial.

”Paris Police 1905” (27/05) – Cette fiction de Fabien Nury (la suite de Paris Police 1900) nous plonge dans la Belle Époque qui porte, ici, mal son nom. Cette fiction offre une immersion au sein de la police des mœurs. Au programme : prostitution, misère, mortalité infantile, traque des homosexuels… Sur Be Series, le samedi, dès 20h30.

Disney +

”Une lueur d’espoir” (02/05) – Récemment, la romancière Lola Lafon s’était “enfermée” une nuit dans la maison Anne Frank pour signer Quand tu écouteras cette chanson. Cette série Disney + revient sur l’histoire et le courage de Miep Gies, jeune secrétaire qui a aidé son patron (Otto Frank) durant la Seconde Guerre mondiale. C’est elle qui a trouvé le journal d’Anne et l’a conservé pour le publier.

”American Born Chinese” (24/05) – Cette fiction est basée sur le roman graphique du même nom de Gene Luen Yang (finaliste du National Book Award). Il y est question, entre autres, d’identité et de mythologie. Avec, au casting, plusieurs acteurs d’Everything Everywhere All at Once : Michelle Yeoh, Ke Huy Quan et Stephanie Hsu.

Netflix

”Queen Charlotte : A Bridgerton Story” (04/05) – Cette fiction de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) est une série dérivée de La Chronique des Bridgerton et s’intéresse à la jeunesse de la reine Charlotte, l’épouse du roi George III.

”Dance Brothers” (10/05) – La plateforme au “N” programme sa première série finlandaise. Avec un pitch à la Belgica, où deux frères qui rêvent de devenir danseurs, finissent par ouvrir leur propre club. Le début des embrouilles.

”Mulligan” (12/05) – Netflix met aussi en ligne une série d’animation satirique. Ici, la Terre est, en grande partie, détruite par des extraterrestres. Quelques survivants, dont Matty Mulligan, nouveau président US, tentent de reconstruire le monde de manière utopique. Pas évident… Une série de Robert Carlock et Sam Means (Unbreakable Kimmy Schmidt).

”Black Knight” (12/05) – Le monde imaginé dans la dystopie coréenne Black Knight n’est pas plus rose. L’air est pollué, la survie de l’humanité dépend de livreurs d’élite.

”El silencio” (19/05) – La plateforme mise, aussi, sur un thriller psychologique espagnol. Dans El Silencio, comme le titre le laisse présager, Sergio a perdu la parole depuis qu’il a assassiné ses parents il y a six ans. Le jeune homme était encore mineur au moment des faits. Un psychiatre essaie de le faire parler pour comprendre ce qu’il s’est passé. Une fiction signée Aitor Gabilondo (Patria).

”FUBAR” (25/05) – La première série avec Arnold Schwarzenegger en haut de l’affiche, débarque, également, ce mois-ci. L’ancien gouverneur de Californie incarne Luke. Ce dernier ignore que sa fille Emma travaille pour la CIA. Comme lui…

RTBF

”Les randonneuses” (07/05) – Sara, Noémie, Patty, Karen, Valérie et Morgan ont décidé de partir en randonnée à l’assaut du Dôme de la Lauze, dans les Alpes. Une série qui a valu à Clémentine Célarié, le Prix de la meilleure actrice en “Compétition française” à Séries Mania. Dès le 7 mai, à 20h45, sur La Une.

RTLplay

”Two Summers” (03/05) – Cette série flamande débarque sur RTL. Trente ans après une fête qui a mal tourné, des amis quinquas se revoient sur une île. Un message anonyme (”C’était il y a 30 ans. Maintenant tu vas payer”) et une vidéo vont plonger les vacanciers dans la psychose. À voir les mercredis, à 20H30, à partir du 3 mai sur RTL/TVI. Les six épisodes sont dispos, le même jour, sur la plateforme RTLplay.