"Les Randonneuses": portrait de groupe avec crabe dans les Alpes

Après avoir réussi à bousculer notre regard sur le handicap avec humour et tendresse dans la série Lycée Toulouse-Lautrec, Fanny Riedberger revient avec un nouveau projet qui remet la maladie à sa place, à savoir : au cœur même de la vie. Et puisqu’il faut composer avec elle, autant la vivre le mieux possible, en savourant chaque moment surtout lorsqu’on craint que ce soient les derniers.

Cette philosophie, les six copines l’appliquent avec plus ou moins d’entrain et de réussite, chacune devant affronter ses propres démons ou soucis domestiques. Loin des couloirs aseptisés et des unités de traitement, la série prend le mal à la racine, sans tabou et avec culot, affrontant les conséquences humaines de la maladie avec humour et audace. Le résultat est à la hauteur de son casting de comédiennes : à la fois solaire, solidaire et profondément humain.

Qu’il s’agisse du parcours de Valérie (Claire Borotra) rentrée d’un long séjour en Inde, entamé lorsqu’elle avait 20 ans, de Patty (Camille Chamoux), médecin urgentiste et lesbienne décomplexée, qui vante “l’esprit chimio, rando, colo”. De Sara (Alix Poisson) fatiguée que son mari (Bruno Wolkowitch) se montre tout le temps désolé et très inquiet sans jamais la laisser respirer. De Morgan (Tiphaine Daviot), la petite nouvelle du groupe, policière plutôt taiseuse.

Ou de Noémie, avocate pour les entreprises, qui souffre de l’absence de son fils parti habiter en Australie. Bouillonnante, désemparée, en colère, sur le fil et à fleur de peau, Clémentine Célarié est bouleversante dans le rôle de cette femme déterminée et combative que la maladie pousse à bout. Un personnage à la fois poignant et fort en gueule qui a valu à la comédienne le prix de la meilleure interprétation au Festival Séries Mania, en mars dernier.

Quant à Karen, elle accompagne les cinq copines, prête à vivre cette aventure par procuration pour permettre à sa sœur Eve (Elsa Lunghini) de concrétiser son rêve. Dans le rôle de l’organisatrice assommante à force d’être trop prévenante et interventionniste, Joséphine de Meaux donne le meilleur d’elle-même. Sur fond de paysages ensoleillés et majestueux, sa prestation complète à merveille cette formidable palette humaine.

Perte de libido, pensées suicidaires, menaces pour la fécondité et soucis financiers, tensions dans les couples et reconstruction “esthétique” : la série n’élude aucun des sujets qui touchent ou qui fâchent, jonglant le plus souvent avec tact et humour au moment les plus inattendus.

À travers ce beau portrait de groupe qui balaie tous les types d’attitudes face à la maladie, les scénaristes Anna Fregonese et Sylvie Audcoeur abordent les multiples parcours féminins et masculins face à la peur, à la souffrance, à la colère, au déni et à l’espoir. Chaque épisode est centré sur une des six femmes du groupe, comme autant d’étapes vers le sommet. Un trajet qui comporte son lot de surprises et de révélations. Face à elles, quatre hommes empruntent le même chemin de remise en question et de doute, cheminant tant bien que mal en tentant de tirer leur épingle du jeu.

★★★ Les Randonneuses Rando initiatique Création Fanny Riedberger, Anna Fregonese, Sylvie Audcœur Réalisation Frédéric Berthe Avec Alix Poisson, Camille Chamoux, Clémentine Célarié Sur Auvio et La RTBF Dès le 7/05 (6 x 52’)