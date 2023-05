”Silo” : Rebecca Ferguson, un premier rôle de SF au féminin

Dix mille humains ne voient plus du monde de la surface que le paysage de mort projeté sur l’écran du réfectoire de chacun des 144 étages. Depuis cent quarante ans et une rébellion aux raisons oubliées, toute relique et artefact du monde de la surface est prohibée. Ou l’amnésie historique érigée en règle d’airain au service d’une stratification sociale qui n’a rien de neuf : au sommet, l’élite gouvernante, au fond, les machinistes non dénués de pouvoir : ils entretiennent les générateurs.

Mystères

Adaptée d’une trilogie du romancier américain Hugh Howey (publiée chez Actes Sud), la première saison de Silo égrène ses mystères tout en détaillant les composantes de ce microcosme. Certains veulent les percer, comme Allison (Rashida Jones), la femme du shérif Holston (David Oyelowo). Elle entraînera son mari dans son sillage dangereux. Il y a aussi Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), responsable des machines qui a découvert dans les fondations des secrets tabous. Au sommet, un technocrate rigide (Tim Robbins) et la maire du silo, Ruth Jahns (Geraldine James) garantissent l’ordre. Cachent-ils aussi des vérités ?

Les méandres de Silo donnent un sentiment d’arpenter les rayons d’une vieille bibliothèque comme celle du roman Le nom de la rose d’Umberto Eco, autre célèbre labyrinthe à étages. Même terrain connu du côté des décors : On reconnaît cette esthétique rouillée d’un futur de l’effondrement. On retrouve les écrans noirs et caractères verts de l’Âge de Pierre informatique (dont le retour est justifié par le scénario). L’ordre social se prête à toutes les lectures avec son despotisme technocratique et centralisée ou, autre regard, son élite et son prolétariat.

Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), un zeste de Lara Croft, un parfum de "Metropolis". ©Apple Studios - AMC Studios

Rebecca Ferguson

Pourtant, en dépit ou à cause de ses familiarités, on veut voir la suite, sans trop savoir si c'est par envie d’être (agréablement) surpris ou pour la satisfaction d’avoir tout compris en vieux lecteur de SF roué (mais pas encore blasé : on espère toujours l’inattendu).

Dans l’intervalle, on se raccroche à Rebecca Ferguson. Également productrice, l’actrice suédoise – qui se fait désirer dans un premier temps – trouve parmi un riche casting un rôle de choix qui lui permet de sortir de l’ombre de Tom Cruise dont elle est le pendant féminin, la bien nommée Ilsa Faust, dans les Mission : Impossible depuis 2015 (deux épisodes, bientôt quatre). Sacrée mère Bene Gesserit de Timothée Chalamet dans la saga Dune, de Denis Villeneuve d’après Frank Herbert (autre monument), elle surfe sur ce double registre de l’action et de la hard-SF, naguère peu propice à ses paires.

Silo, série créée par Graham Yost d’après les romans de Hugh Howey. Avec Rebecca Ferguson, Tim Robbins, Common, David Oyelowo, Rashida Jones. 10 épisodes de 52 min. Disponibles à la demande sur Apple TV + (deux épisodes diffusés le 5 mai puis un épisode chaque vendredi jusqu’au 30 juin).