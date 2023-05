Julia de Nunez dans le rôle de Brigitte Bardot: “J’ai vraiment ressenti cette attention très désagréable qu’elle pouvait déclencher"

Dans le rôle de la femme-enfant, future icône du cinéma français, Julia de Nunez crève littéralement l’écran. Un joli défi pour celle qui était inscrite en première année d’école de théâtre et n’avait jamais travaillé face à la caméra auparavant. “Depuis le début de mon adolescence, on m’a toujours attribué une certaine ressemblance avec elle, c’était une blague récurrente dans ma famille. J’avais donc déjà ce lien avec Brigitte Bardot, jolie figure dans ma vie. Je l’aimais beaucoup. J’ai beaucoup regardé ses films et ses documentaires. J’ai très vite réalisé que ce n’était pas comme cela que j’allais l’intégrer. Il fallait que je dépasse le mythe. C’était nécessaire de rentrer dans son intimité et, pour cela, il ne fallait pas que je sois impressionnée. J’ai essayé d’interpréter le mieux possible sa vérité. Je ne pouvais pas me laisser freiner dans mon travail par le fait de ne pas l’avoir rencontrée, par exemple. Il fallait que je m’abandonne complètement au jeu.”