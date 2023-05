”Queen Charlotte” : déjà reine des audiences sur Netflix

Interdite aux moins de 13 ans, en raison de ses nombreuses scènes explicites et de sa tonalité parfois sombre, la série explore parallèlement le destin de la jeune reine, campée par India Amarteifio, et de la future célèbre Lady Danbury. Le rôle est endossé par Arsema Thomas, dans ses jeunes années, et par Adjoa Andoh dans La Chronique des Bridgerton.

Selon The Hollywood Reporter, il s’agit du 4e meilleur démarrage de l’année toutes séries confondues, la palme étant attribuée à Ginny&Georgia suivie de The Night Agent et Outer Banks. Le choix de la productrice Shonda Rhimes de développer cette fiction dérivée sur les jeunes années d’une reine se révèle donc particulièrement payant.

Dépeignant l’incompréhension originelle existant au sein du jeune couple royal et les difficultés d’adaptation de la jeune reine, venue d’Allemagne, la série résonne étrangement avec l’histoire plus récente du Royaume britannique, hantée par des unions aux prémices compliquées. Dans le rôle du jeune roi George, épris d’astronomie, on découvre le comédien Corey Mylchreest, tout jeune diplômé de la Royal Academy of Dramatic Art du Royaume-Uni, qui obtient là son premier rôle sur le petit écran…