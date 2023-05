La fin de l’âge d’or des séries : qu'est-ce que cela change pour les streamers ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Aux États-Unis, en 2009, soit avant l’explosion du streaming via Netflix, 210 nouvelles séries avaient été diffusées. En 2020, c’était plus du double : 493 séries originales. L’an dernier, ce sont 599 nouvelles séries qui ont vu le jour sur les écrans, rapporte la comptabilité dressée par la chaîne FX. Seule la pandémie a un court temps stoppé cette ascension vertigineuse. Une stratégie nécessaire pour attirer de nouveaux abonnés et pour fidéliser les autres.

599 nouvelles séries en 2022 !

L’arrivée de Disney + sur le marché du streaming en 2019 avait accru la tendance. Le cas de Netflix, dont le modèle économique est basé sur la hausse permanente du nombre d’abonnés, en est l’exemple. En 2018, la plateforme avait annoncé la production de 700 créations originales (séries, films, documentaires, spectacles…) pour un montant de 8 milliards de dollars. Deux ans plus tôt, elle n’investissait “que” 2 milliards de dollars pour ses contenus. “Continuons d’ajouter du contenu, cela fonctionne, cela crée de la croissance”, disait à l’époque David Wells, le directeur financier du groupe. En 2021, ces investissements sont passés à 17 milliards. Vertigineux.

La recette n’est cependant pas tenable sur le long terme. D’aucuns prédisent l’explosion de ce qu’ils appellent une bulle. C’est le cas de John Landgraf, le président de la chaîne américaine FX. Pour lui, 2023 signera la fin de cette courbe montante exponentielle. Il en veut pour preuve la situation constatée l’an dernier. Si 599 nouvelles séries ont été diffusées, 350 l’ont été pendant le premier semestre. Ensuite, la machine s’est “enrayée”. Le hic, c’est qu’il avait déjà prédit cela en 2015 sans que cela ait été suivi des faits.

Un élément important vient cependant corroborer cette prédiction : les investisseurs. Si le nombre d’abonnés est toujours la clé pour séduire Wall Street, les temps changent. À l’avenir, l’élément clé sera ce que rapporteront les abonnements. C’est la philosophie de Bob Iger de retour aux commandes chez Disney. Son credo : produire moins, mieux et pour le plus long terme. Autrement dit, il annonce la fin des dépenses massives pour les contenus, l’incessant flot de nouveautés et une meilleure rentabilisation du catalogue dans le temps. De façon imaginée, on peut résumer cela comme suit : il est préférable d’avoir une série qui cartonne et dure dans le temps comme Friends plutôt que d’en produire plusieurs dont on ne se souvient plus quelques mois après leur sortie et qui ne rapporteront plus grand-chose par après.

Rationalisation

À cela s’ajoute aussi une rationalisation des coûts à tous les étages. C’est dans ce contexte qu’il faut aussi analyser la grève des scénaristes. Chez Disney, un plan de restructuration est en cours. Il prévoit la suppression de 7000 emplois. Cette quête de rentabilité explique aussi toutes les manœuvres à propos des abonnements, que ce soit leur multiplication (avec ou sans publicité), les augmentations de prix, tout comme la fin des partages de compte chez Netflix. Selon les estimations, le gain de cette mesure pour la plateforme historique pourrait atteindre les 3,5 milliards de dollars.

L’objectif est clair : chaque abonné doit rapporter plus. Un coup d’œil sur les comptes des différents acteurs du secteur tend à valider ce nouveau modèle. Quand Netflix perd des abonnés comme l’an dernier, son bénéfice net recule lui aussi. Moins 12 %, soit 4,5 milliards de dollars de profit pour un chiffre d’affaires de 31,6 milliards. Quand Disney + perd des abonnés comme cela a récemment été le cas – moins 4 millions – ses recettes ont bondi de 12 % réduisant les pertes de la branche streaming de MIckey à 659 millions de dollars le dernier trimestre contre 1,1 milliard précédemment. Chez Warner, la division streaming (HBO Max et Discovery +), jusqu’ici déficitaire, a enregistré son premier bénéfice le trimestre dernier.

Netflix, un géant aux pieds d’argile

Jusqu’à il y a peu, qui disait plateforme de streaming vidéo disait Netflix. L’entreprise de location de DVD créée en 1997 a eu le nez fin en lançant son service de vidéos à la demande dix ans plus tard et s’est imposée comme le leader sur ce marché. Il ne lui a fallu que quelques années pour se hisser parmi ceux qu’on appelle les “géants du web”.

Indétrônable Netflix ? Pas si sûr. Cumulés, le nombre d’abonnés de Disney+, Hulu et ESPN, trois entités de la maison aux grandes oreilles, font de Mickey l’actuel leader mondial du streaming.

Mais il y a plus inquiétant pour la plateforme historique. Une partie non négligeable de son catalogue est constituée de programmes qui ne lui appartiennent pas. Elle a déjà perdu les contenus Disney, à terme elle perdra ceux de Warner et d’autres quand, à leur tour, ils lanceront leur propre plateforme. Netflix est donc obligé d’aller chercher des programmes ailleurs pour contenter ses abonnés. Faute de quoi, ils iront voir ailleurs. Un casse-tête, car, jusqu’à présent, le modèle économique de Netflix reste basé sur la croissance des abonnés. Voilà qui explique en grande partie la déferlante de séries et autres contenus venus d’Asie qui alimentent aujourd’hui la plateforme. Sur les 17 milliards qu’elle compte investir cette année dans les programmes, 15 % le seront pour des contenus asiatiques. Rien que sur le marché sud-coréen, elle misera 2,5 milliards de dollars. C’est deux fois plus que le montant total des investissements que Netflix avait effectués sur ce créneau depuis 2016 !