La grève des scénaristes américains mobilise aussi acteurs et réalisateurs : premiers reports de tournage annoncés

D’autres réalisateurs, tels Paul Dano ou James Mangold, lui ont emboîté le pas. Ainsi que des scénaristes et producteurs comme Damon Lindelof, David Simon ou Jason Sudeikis, présents sur les trottoirs face aux grands studios. On voit aussi de plus en plus de comédiens – Mandy Patinkin, Bob Odenkirk, Chris Pine, Kerry Washington, Nathan Fillion, Tatiana Maslany, Cynthia Nixon, Rob Lowe, etc. – prendre part aux piquets de grève.

De nombreuses émissions humoristiques quotidiennes ont été annulées depuis le début du mouvement, il y a trois semaines. Cette fois, les premiers reports de tournages sont annoncés. C’est le cas du film Thunderbolts et de la série Wonder man, deux productions Marvel, ainsi que du film Blade Runner 2099 pour Amazon Prime, notamment. Une liste qui risque évidemment de s’allonger encore au fil des jours. On évoque déjà la possibilité que la saison 2 de The Last of Us prévue en 2025 soit retardée...

Pour rappel, les scénaristes réclament une hausse de leur rémunération, des garanties minimales pour bénéficier d’un emploi stable et une plus grande part dans les bénéfices générés par l’essor du streaming. Ils ont également exprimé leurs craintes face au potentiel recours à l’Intelligence artificielle pour créer de nouveaux contenus. La dernière grande mobilisation des scénaristes avait paralysé l’audiovisuel américain durant 100 jours entre 2007 et 2008. Le conflit avait coûté deux milliards de dollars au secteur.

Par prudence, quelques chaînes, comme ABC, prévoient une rentrée sans aucune série dans leurs grilles, jusqu’à nouvel ordre…