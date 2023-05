Idris Elba, “Black Mirror” et Stan Lee inscrits à l’agenda séries du mois de juin

Apple TV

09/06 : The Crowded Room raconte l’histoire de Danny Sullivan, arrêté à la suite de son implication dans une fusillade à New York en 1979. Reposant sur une série d’interrogatoires menés par l’infatigable Rya Goodwin (Amanda Seyfried), ce thriller dévoile le passé mystérieux de Danny (interprété par Tom Holland).

28/06 : Hijack raconte le détournement d’un avion à destination de Londres en temps réel. Au cours des sept heures de vol, les autorités se démènent pour trouver des réponses. Sam Nelson (Idris Elba), négociateur reconnu, doit user de toute son ingéniosité pour sauver la vie des passagers. Il partage l’affiche avec Archie Panjabi. George Kay (Lupin) et Jim Field Smith (Criminal) en sont les cocréateurs.

Arte

8/06 : Countrymen : cette série norvégienne, primée à CanneSeries, propose la chronique de l’installation de trois islamistes dans une ferme afin d’y mener un projet terroriste en toute discrétion, mais l’arrivée impromptue d’un de leurs amis d’enfance et l’ingérence des habitants du coin va les forcer à modifier leurs plans. Cette histoire, pleine d’humour, mêle choc des cultures et quête d’appartenance.

Be tv

5/06 : The Idol, la série a déjà beaucoup fait parler d’elle lors de sa projection au Festival de Cannes. Elle arrive auréolée du soufre de son scénario très sex, drugs et rock’n’roll qui se montre sans doute bien plus complaisant que critique. Avec Lily-Rose Depp et The Weeknd en têtes d’affiche glamour.

Disney

18/06 : en hommage à Stan Lee, mort il y a 4 ans, la chaîne proposera aux fans des super-héros Marvel de découvrir un documentaire inédit retraçant la vie et l’œuvre de leur génial créateur, réalisé par David Gelb (The Lazarus Effect).

21/06 : Basée sur la série de comics homonyme publiée en 2018, Secret Invasion fait partie du MCU (et de sa cinquième phase). Nick Fury (Samuel L. Jackson), l’ancien patron du SHIELD, apprend qu’une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes se prépare. Avec ses alliés, il tente de la contrecarrer pour sauver l’humanité.

Prime Video

2/06 : Medellin : Pour sauver son jeune frère d’un dangereux cartel de Medellín, Reda (Ramzy Bedia) a un plan aussi simple que complètement givré : rassembler une équipe et planifier un raid en Colombie. Mais l’affaire vire à l’aigre lorsqu’il décide de tenter d’échanger son frère contre le fils du chef du cartel.

30/06 : la saison finale de la série Jack Ryan sera proposée pour clore le mois en beauté. On y suivra Jack (John Krasinski) qui, en tant que nouveau directeur adjoint intérimaire de la CIA, est chargé d’enquêter sur la corruption à l’œuvre en interne. Il découvre alors une série d’opérations secrètes et suspectes, qui pourraient exposer la vulnérabilité du pays et le faire douter du système qu’il a toujours défendu jusqu’ici.

Netflix

01/06 : The Days, la série japonaise, qui ausculte la catastrophe intervenue à la centrale de Fukushima, fera-t-elle aussi bien que la série Chernobyl qui a passionné des téléspectateurs du monde entier ? Entre admiration du courage de certains et critique de la scéurité mise en place, quelle est la part de responsabilité de chacun ?

2/06 : les aventures des passagers du vol Montego Air 828 touchent à leur fin. Chacun des dix derniers épisodes de la série se concentrera sur les 191 voyageurs, jusqu’à la date fatidique du 2 juin, qui est aussi celle choisie par Netflix pour ouvrir l’ultime chapitre de Manifest.

08/06 : Tour de France : au cœur du peloton : cette série documentaire dévoile les dessous de la course emblématique diffusée dans quelque 190 territoires. Des coureurs aux directeurs d’équipe, la caméra explore les multiples enjeux d’une course devenue un symbole international.

Black Mirror saison 6 : la date précise n’a pas encore été annoncée, mais la sortie de ce nouveau volet de la série anthologique de Charlie Brooker ne manquera certainement pas d’électriser ses fans, avec sa tonalité unique entre satire et uchronie. Salma Hayek et Aaron Paul feront partie des stars attendues au sein de cette salve d'épisodes inédits.