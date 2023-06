Grève des scénaristes à Hollywood: après un mois, la mobilisation ne faiblit pas

Or, à l’ère de la SVOD et des saisons toujours plus courtes (6 à 8 épisodes contre 22 il y a quelques années), la précarisation du métier ne cesse d’augmenter : alors que les bénéfices des studios ont augmenté de 39 % sur la dernière décennie, le salaire moyen des scénaristes a chuté de 4 %. «Le gâteau s’est agrandi, mais la part des scénaristes a considérablement diminué» a expliqué un des scénaristes en grève dans Le Guardian.

La grève a notamment mis en lumière la pratique décriée des mini-writing rooms, de quoi s’agit-il ?

Les scénaristes embauchés dans une mini-writing room sont, come son nom l'indique, moins nombreux, moins bien payés et ont moins de temps pour écrire le même nombre d’épisodes qu’une writer’s room classique. Ils ne sont pas non plus assurés d’être associés au futur développement de la série toujours "en test". Or, cette phase de développement est justement la plus importante pour poser la base de l’univers dans lequel évolueront les futurs personnages... La multiplication du nombre de séries produites n’entraîne pas du tout une consolidation de leur activité pour les 11000 créatifs rassemblés au sein de la Writers Guilde of America (WGA).

Lors des dernières négociations salariales, renouvelées tous les trois ans, la réponse des studios — Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount, Sony — a été jugée insuffisante par les syndicats «compte tenu de la crise actuelle que traversent les scénaristes».

Arrêts, reports de tournages et diffusions étalées

A ce stade de crispation, on se retrouve face à quatre cas de figure: les écritures de saisons mises en pause (Stranger Things, Yellowjackets, Abbott Elementary, Andor, Daredevil : born again, Severance, etc.), les tournages reportés (The Last of us, Euphoria) les tournages qui se poursuivent, mais sans supervision scénaristique (House of the dragon). Or des changements et ajustement de scénarios sont fréquents en cours de tournage... Et, enfin, les séries dont la production est terminée (Good Omens, Le Seigneur des Anneaux: Rings of power) mais dont la diffusion sera peut-être étalée dans le temps afin de couvrir une éventuelle pénurie.

Que ce soit sous forme de programmations étalées dans le temps, ou de saisons plus courtes, la grève aura de toute façon un impact sur l’amateur de séries. On se souvient qu'en 2007, plus de 12 000 scénaristes s’étaient mis en grève et de nombreuses séries avaient vu leurs saisons être raccourcies. Le mouvement avait duré 100 jours et coûté 2 milliards au secteur.

On sait que certaines grandes chaînes comme ABC ont déjà prévu une grille de rentrée pratiquement sans aucune nouveauté en matière de séries. L’impact sera d’autant plus grand que la grève ne mobilise pas seulement des scénaristes, de nombreux réalisateurs et réalisatrices mais aussi quelques producteurs très en vue ont déjà marqué leur soutien au mouvement en cours.