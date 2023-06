”Abysses” : chronique d’une catastrophe écologique à endiguer

Portée par un casting forcément international – avec la Belge Cécile de France pour la partie française de l’intrigue – cette série d’anticipation en huit épisodes marie thriller, action et science-fiction, en posant des questions sur le futur des mers, mais aussi sur notre présent. Le créateur Frank Doelger (Game of Thrones) met ainsi très efficacement l’humanité en alerte face aux bons comportements à adopter.

Il n'est pas trop tard...

Avec ce récit d’une catastrophe écologique en cours, Abysses met en lumière notre responsabilité collective dans la dégradation de l’environnement et la nécessité d’agir “avant qu’il ne soit trop tard”.

Basée sur le best-seller international éponyme de Frank Schätzing (2004), la série marie fable écologique et thriller scientifique, en prenant soin de garder le fil de l’espoir et de souligner les apports de différents intervenants à travers le monde, notamment en respectant une plus grande diversité d’origines et de genres. Avec des interprètes venus de Suède, d’Italie, de France, du Canada et du Japon : Leonie Benesch, Joshua Odjick, Krista Kosonen, Alexander Karim, Cécile de France, Takehiro Hira, Oliver Masucci, Klaas Heufer-Umlauf,…

Le showrunner a réuni autour de son groupe d’auteurs, de réalisateurs et d’acteurs, des scientifiques et des spécialistes des effets spéciaux afin de “donner vie à une série passionnante et spectaculaire”, porteuse d’enjeux en lien avec notre temps. Un résultat présenté en avant-première au Festival Séries Mania et déjà auréolé de succès, lors de sa diffusion sur la ZDF, avec dix millions de curieux rassemblés chaque semaine.

Le créateur Franck Doelger dit avoir imaginé la série comme un “film de monstres” dont l’identité exacte ne serait révélée qu’à la fin. Face au défi environnemental majeur, aux questions écologiques et à l’urgence climatique, France Télévisions cherchait une “série emblématique, internationale, haut de gamme pour alerter de façon spectaculaire et palpitante”. C’est ce qu’elle propose avec Abysses (The Swarm en VO) également disponible en intégralité sur la plateforme france.tv.