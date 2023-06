Cécile de France : “Ces scientifiques sont des héros des temps modernes”

“Je trouvais cela très excitant un thriller qui nous plonge dans le grand mystère des profondeurs de l’océan, confie Cécile de France enthousiaste. Cela me passionne, car je regarde beaucoup de documentaires sur les nouvelles espèces que l’on découvre chaque année puisque les fonds marins sont encore plus mystérieux que l’univers qui nous entoure. J’ai beaucoup aimé l’intelligence de la série qui nous questionne sur notre humilité par rapport à l’inconnu et aux mystères de la nature et sur nos peurs ancestrales de tout ce qu’on ignore. Abysses interroge notre capacité à nous émerveiller et à nous reconnecter à la beauté de la nature. C’est la clé de notre survie.”

Le fait que les héros de cette série internationale soient des scientifiques a également influencé le choix de la comédienne. “Dans notre crise environnementale, on culpabilise énormément l’être humain. Or il faut continuer à croire en l’être humain et à le valoriser. Ces scientifiques sont des héros des temps modernes, des amoureux et passionnés de l’océan qui étudient la faune et la flore pour mieux les protéger. Ils ne vont pas sauver la planète seuls, mais ils nous donnent des solutions. C’est à nous, opinion publique et gouvernements, de les écouter et d’appliquer ces solutions.”

La comédienne campe le Docteur Roche, l’une des deux scientifiques qui découvrent ce danger venu des fonds marins qui menace la survie humaine. Une “intelligence méconnue” qui semble s’attaquer aux hommes en réponse à tous les dégâts causés aux océans.

”Dans sa vie quotidienne, elle est aussi déchirée entre son boulot et ses deux enfants. Dramatiquement, c’était un tiraillement intéressant à jouer. Et puis, visuellement, j’ai adoré toutes les images présentes dans le moodboard avec ces paysages majestueux et ces vues sous-marines. Je n’avais jamais fait de création de science-fiction. C’est aussi un rêve d’enfant…” avoue l’actrice avec un large sourire.

Le tournage s’est déroulé principalement en Italie pour les scènes extérieures même si, à l’image, on aperçoit de nombreux autres paysages – Pérou, Canada, îles Shetland, France, Afrique du Sud, Norvège ou l’Arctique. Avec quelques plans tournés par drones au Canada et en Scandinavie, de nombreux effets spéciaux, mais aussi des scènes sous-marines tournées dans le fameux studio aquatique de Vilvorde. “Ce qui a permis à la série d’être la plus verte possible, en diminuant drastiquement les déplacements de l’équipe” souligne le producteur Frank Doelger.