Elle vaut quoi la série Netflix dans les coulisses du dernier tour de France ?

Il y a quatre ans, Netflix lançait Formula 1 : Drive to Survive, une série documentaire racontant les coulisses des paddocks. Le projet a si bien fonctionné que plusieurs saisons ont été commandées. Ce qui a permis à la Fédération internationale de l’automobile d’attirer un public plus large et ainsi de relancer l’intérêt pour une discipline en déclin depuis plusieurs années. C’est sans doute le but, aussi, de la nouvelle série documentaire de la plateforme au “N” mise en ligne ce jeudi : Tour de France : Au Cœur du Peloton. Dont on a pu voir cinq des huit épisodes.