La bande de bras cassés de “The Full Monty” est de retour et, bizarrement, cette suite fonctionne petit à petit

Les potes anglais ont cessé de se dénuder, mais ils ne sont pas sortis de la précarité. La série suit, encore, leur lutte pour parvenir à joindre les deux bouts. “Gaz” (Robert Carlyle de Trainspotting, Once Upon A Time…), par exemple, vit seul dans un mobile-home. Il fume comme un pompier, s’occupe des patients d’un hôpital psychiatrique, s’écharpe dans le bus pour des peccadilles absurdes, a eu deux enfants de deux femmes différentes. Son fils Nathan (présent dans le film) est devenu policier (si, si). Destiny, sa fille rebelle, sèche les cours et cherche les embrouilles.

”Horse” (Paul Barber) survit grâce à une allocation pour handicapés. Gerald (Tom Wilkinson) est devenu l’archétype du réac et du “tout fout le camp”. Darren, vraisemblablement pas au courant de la vague #MeToo s’est fait virer pour avoir appelé une collègue “ma chérie”. Lomper (Wim Snape), lui, s’est marié avec le propriétaire d’un restaurant anglais (et nouveau personnage) : “The Big baps” (”Les grosses miches”). Le plus stable, a priori, c’est Dave (Mark Addy vu dans Game of Thrones) en couple avec son épouse Jean (Hugo Speer). Ils travaillent dans un lycée et sont confrontés aux difficultés sociales de leurs élèves.

Le même scénariste

La suite reste, donc, dans le même esprit que le film, oscillant, façon Ken Loach, entre comédie et critique sociale. Normal, l’écriture des huit épisodes a été confiée à Simon Beaufoy qui était déjà scénariste du film. Il est accompagné d’Alice Nutter avec qui il a signé la série Trust et d’Uberto Pasolini (Nowhere Special). Pas de trace, en revanche, du réalisateur Peter Cattaneo.

La série souffre de quelques faiblesses. La critique du système britannique s’avère, parfois, manichéenne et facile, la bienveillance omniprésente dégouline à certains moments de bons sentiments. Quelques gags sont un peu téléphonés.

Et, pourtant, bizarrement, cette suite fonctionne petit à petit, sans doute parce que l’on prend plaisir à retrouver cette bande de bras cassés attachante. Une belle ode à l’amitié et la solidarité face à l'individualisme et l'austérité. Les créateurs mettent en avant ces Anglais doublement discriminés : pauvres et vieux. Ces “boomers” sont en difficulté face au numérique, se mettent tout seul dans la panade (avec le chien qui vient de remporter le concours Britain’s Got Talent !), se font railler par les jeunes, et sont traqués par le gouvernement. Plusieurs scènes rappellent, parfois, After Life, la série de Rickie Gervais. En moins trash. On y retrouve cette même chaleur humaine si propre aux Anglais.

“The Full Monty” de Simon Beaufoy, Alice Nutter et Uberto Pasolini – Avec Robert Carlyle, Mark Addy, Paul Barber… Disney +, dès le 14 juin (8X60').