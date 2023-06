Deals et overdoses : comment l’avarie d’un voilier rempli de cocaïne a bouleversé une île des Açores

Le quotidien britannique s’était intéressé, quasi vingt ans après, à l’improbable fait divers qui a secoué cet archipel portugais planté dans l’Atlantique, à environ 1500 kilomètres de Lisbonne. Une affaire qui a laissé, encore aujourd’hui, de nombreuses traces au sein de la communauté. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots.

Une demi-tonne de cocaïne signalée

Il a suffi d’une avarie pour que l’île parte en vrille. Un jour de juin 2001, le vent et la houle se sont levés. Assez pour mettre en difficulté un voilier long de 12 mètres provenant du Venezuela. Sa destination initiale : l’Espagne. Avec à son bord : deux skippers, plusieurs faux passeports et surtout de la cocaïne. Le bateau endommagé a voulu rejoindre un port proche (Rabo de Peixe) mais en immergeant avant, grâce à une ancre et des filets, sa cargaison de cocaïne sur une plage de l’île. Le filet s’est démêlé et la poudre a commencé à dériver.

En se promenant sur sa crique favorite, un habitant de Pilar da Bretanha a retrouvé des dizaines de petits paquets recouverts de plastique noir. Ce n’est pas le seul, évidemment, puisqu’une demi-tonne de cocaïne d’une pureté de 80 % a été retrouvée. Tous les Açoréens n’ont pas pris soin, comme ce badaud, d’appeler la police pour restituer les ballots.

Une légende urbaine raconte même que des locaux saupoudraient leur café ou panaient le poisson avec de la coke.

Dans une région confrontée à des difficultés économiques, l’arrivée massive de cette drogue “peu consommée” jusqu’alors (d’une valeur au bas mot 40 millions d’euros) a été une belle “aubaine” pour certains, qu’ils n’ont pas hésité à l’exploiter. Une légende urbaine raconte même que des locaux saupoudraient leur café ou panaient le poisson avec de la coke. Dans l’article du Guardian, Andre Costa, un entrepreneur et musicien, se rappelle de locaux vendant “des verres de bière remplis de cocaïne pure”. El Pais précise que certains verres étaient vendus 20 000 escudos. Environ 15 euros.

Un policier a également raconté au journaliste du Guardian l’histoire de Joaninha, un homme qui se serait planté une perfusion dans le bras. Le mélange : cocaïne et eau. “Les médecins apparaissaient à la télévision pour supplier les gens d’arrêter cette folie. Ce furent des semaines de panique, de terreur et de chaos. Personne n’était préparé à ce genre de choses”, se souvient Teresa Nóbrega, journaliste à l’époque à RTP Açores.

Ça n’a pas suffi. Selon le magazine Expresso, près de 20 personnes seraient mortes d’overdose en quelques jours. “Soudain, il y a eu une avalanche de jeunes avec des hallucinations, des problèmes cardiaques… Les lits d’hôpitaux étaient remplis de patients”, raconte, aussi, un médecin cité dans le même article.

Encore aujourd’hui, cette histoire aurait des répercussions sur les addictions de la population. “La pureté de la cocaïne a produit un effet catastrophique. L’effet de la drogue était si violent que les gens ont commencé à prendre de l’héroïne pour s’endormir”, assurait Suzete Frias, psychologue et directrice d’un centre de santé sur l’île. Un service itinérant de toxicomanie se rend, toujours, chaque semaine à São Miguel pour distribuer de la méthadone aux héroïnomanes. Selon la chaîne portugaise SIC, en 2001, la consommation de substances psychoactives aux Açores représentait 2,5 % de la consommation nationale. En 2017, ce pourcentage était de 7,4 %.

Netflix s’en empare

Cette histoire a donc inspiré le showrunner Augusto Fraga, pour imaginer des jeunes paumés dont la vie est chamboulée par l’arrivée de cocaïne sur leur île. Parmi eux, il y a notamment Silvia, une fille qui travaille dans un vidéoclub et qui rêve de remporter un concours de miss. Eduardo, pêcheur en galère, aimerait émigrer aux États-Unis, comme beaucoup d’Açoriens avant lui. Doué au foot, Rafael aurait peut-être pu jouer au Benfica sans une blessure au ménisque. Ils vont évidemment tenter de revendre de la drogue pour gagner de l’argent. Une entreprise risquée avec la police qui rôde, les dealers locaux voulant croquer dans une part du gâteau.

Rabo de Peixe rappelle à certains égards Breaking Bad, la série islandaise Blackport ou encore Derry Girls pour le côté documentaire. Comme Lisa McGee, qui racontait son adolescence en Irlande du Nord pendant les Troubles, Augusto Fraga a grandi sur l’archipel et il nous présente sa région magnifique : les processions, la gastronomie, l’économie…

L’histoire est plutôt bien ficelée, malgré des incohérences qui la déforcent. La série, dont la saison 2 est déjà confirmée, verse parfois dans la télénovela, le mauvais film policier ou la série pour ados. Le jeu d’acteur du trafiquant local, la voix du narrateur, son accent américain méga cliché, sa vulgarité et ses leçons de vie à deux escudos sont, également, insupportables.

”Rabo de Peixe” – Série dramatique d’Augusto Fraga – Avec José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás – Netflix (7 X 50').