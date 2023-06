Voici la première bande-annonce de la saison 2 de Squid Game (VIDÉO)

À lire aussi

Netflix vient dévoiler une bande-annonce qui présente le casting de cette nouvelle saison. Pour cette nouvelle histoire, des figures phares de la première saison font leur grand retour : Lee Jung-jae (Seong Gi-hun, le personnage principal), Lee Byung-Hun (le superviseur du jeu), Wi Ha-jun (le policier) et Gong Yoo (le recruteur). Mais de nouveaux acteurs font également partie du projet : comme Yim Si-Wan (acteur et membre du boys band ZE : A), Kang Ha-Neul (When the Camellia Blooms, Moon Lovers : Scarlet Heart Ryeo, Midnight Runners), Park Sung-Hoon (The Day of the Kidnapping, You Are the Boss, Justice) et Yang Dong-Geun (acteur, chanteur et compositeur). La plupart de ces célébrités ne sont pas connues du public européen, mais sont célèbres en Corée du Sud.

Aucune information supplémentaire n’a encore été communiquée sur le scénario de cette deuxième saison. Mais le tournage devrait commencer en 2023 pour une diffusion programmée en 2024. Il faudra donc patienter encore un peu pour retrouver la série coréenne sur nos écrans