”Secret Invasion” : Samuel L. Jackson en luttre contre le grand remplacement par les Skrulls

Un temps annoncé comme tête d’affiche d’un film, le super-espion est désormais la vedette d’une série présentée comme le nouveau confluent de divers arcs narratifs du vaste écheveau que forme le MCU. Secret Invasion forme un trait d’union entre les films Captain Marvel et le prochain The Marvels (annoncé mi-novembre 2023) et certaines séries Marvel (WandaVision, Miss Marvel).

Dans l’immédiat, Nick Fury redescend des étoiles sur sa Terre menacée par une rébellion au sein des Skrulls, infiltrés sous apparence humaine depuis les milieux des années 1980. Déçue par des promesses non tenues de soutien des puissances terrestres et du Shield, la jeune génération skrull est entrée en clandestinité armée.

Fury, Hill et Talos veulent contrecarrer le Che Guevara Skrull, Gravik (Kingsley Ben-Adir) dont la fille de Talos, G’iah (Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen de Game of Thrones), a rejoint les rangs. Le cœur de ce complot mondial contre l’humanité se trouve à Moscou où Fury doit aussi déjouer les manœuvres de la boss locale du MI6 britannique (Olivia Colman, toujours royale en variante de la M de Bond).

Série d’espionnage à la sauce paranoïaque

Secret Invasion se profile comme une série d’espionnage à la sauce paranoïaque façon X-Files. Les Skrulls peuvent prendre n’importe quelle apparence (trop dans cette version télé, au point que rien ne semble justifier qu’ils reviennent à la même identité terrestre). Votre meilleur ami peut s’avérer être votre pire ennemi, bien décidé à bouter le feu à une humanité toujours prompte à réchauffer une bonne vieille guerre froide.

En l’espèce, Secret Invasion paraît en avoir une de retard. Les deux premiers épisodes, où des citoyens américains et espions britanniques se baladent tranquillement à Moscou, sont désormais anachroniques.

Pour ne rien arranger à ce trouble, Londres ou d’autres localités anglaises ont servi de doublure à la capitale russe. Les caractéristiques architecturales des premières trahissent l'artifice pour les yeux avertis.

Le Skrull et le grand remplacement

Sur le fond, le scénario navigue entre les deux pôles désormais inconciliables de l’opinion publique occidentale. Les Skrulls infiltrés deviennent une métaphore à double tranchant du réfugié de guerre qui n’aurait d’autre choix que de s’assimiler en renonçant à son apparence (et sa pigmentation).

La thèse complotiste d'une infiltration des hautes sphères du pouvoir par des extraterrestres est au coeur de l'intrigue. Gravik pourrait incarner aux yeux de certains le fantasme du grand remplacement : l’ennemi infiltré, indécelable, interprété de surcroît par un acteur racisé. Mais avec Marvel et les Skrulls, méfions-nous des apparences.

Dans l’immédiat, on ose cette question rhétorique : un Skrull métamorphosé en Africain-Américain, est-ce de l’assimilation, de l’acculturation ou du blackface ? Vous avez six fois cinquante minutes pour rendre votre copie, élève Fury.

Secret Invasion Créé par Kyle Bradstreet d’après les comics Marvel écrits par Brian Michael Bendis. Avec Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke,… Disney + (6 épisodes de 50 minutes).