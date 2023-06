"I’m a Virgo" : épopée magique, fraîche et délirante entre Swift, Gondry et “Canine”

Pour le protéger du monde extérieur, ses parents (en fait sa tante Lafrancine et son oncle Martisse) ont décidé de confiner “Coodie” à la maison. Ce personnage gargantuesque doit rester constamment du côté “jaune” de la demeure, car son oncle en a assez de réparer les trous qu’il fait dans les murs. Son régime : des émissions d’infotainment, le comic The Hero de Jay Little (un auteur, prédicateur, super-héros maniaque de la sécurité) et les pubs pour la chaîne de fast-food Big-Bang Burgers qui le font rêver. “Je dois partir d’ici”, lance, un jour, Coodie, engoncé dans ce monde étriqué. Malgré les craintes de sa tante (”Tu es un homme noir de 4 mètres, ils ont peur de toi”), Coodie saute, quand même, la haie du jardin familial après avoir fait la rencontre de sa nouvelle bande de potes.

Comme les enfants de Canine de Yórgos Lánthimos (en moins glauque), “Coodie” (l’excellent Jharrel Jerome déjà vu dans Moonlight), est vierge de toute expérience du réel et évidemment hypernaïf lorsqu’il découvre le monde extérieur. Grâce à ce décalage, on revit, en sa compagnie, la magie des premières fois : les amis, la liberté, les sorties, l’amour, le pouvoir de la musique (notamment des basses)… Socialement inadapté, ce personnage est attachant, car authentique et dénué de tout cynisme. Contrairement à son époque.

Les fans du film “barré” Sorry to Bother You, premier long-métrage de Boots Riley sur l’univers du télémarketing, vont adorer cette série à la Jonathan Swift, dont l’esthétique pop-kitsh et le côté délirant rappellent Kung Fury.

Dans les trois épisodes (sur les sept au total) qu’on a pu voir, Boots Riley fait preuve de la même créativité avec des pubs décalées, de la stop motion, des visuels recherchés, des scènes absurdes, des animations à la Gondry, des objets personnifiés comme dans un clip de The Avalanches ou encore des personnages aussi fous, superficiels et débiles que dans Triangle of sadness.

Si Riley s’amuse avec cet “univers Minipouss” et les échelles de grandeur pour nous faire rire, le rappeur californien du groupe engagé The Coup, utilise ce monde absurde et surréaliste, pour porter un message politique : contre l’hypersécurité, la surconsommation, la précarité, les inégalités, les clichés, le racisme… Une voix originale, ironique et subversive. Ça change des séries fades et stéréotypées sortant à la pelle sur les plateformes de streaming.

”I’m a Virgo” – Comédie absurde et fantastique de Boots Riley ; Avec Jharrel Jerome, Olivia Washington, Brett Gray, Kara Young. Prime Video, dès le 23 juin (7X30' environ).