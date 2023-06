"Platonic" : Rose Byrne et Seth Rogen se serrent les coudes pour affronter la quarantaine

À lire aussi

"Oh my gosh...", le couple entre Sylvia (Rose Byrne) et son mari Charlie (Luke Macfarlane) est on ne peut plus plan-plan. ©Apple TV

De l’autre, il y a Will, le cliché de l'"adulescent”. Il arbore bobs, tot bags et tee-shirts à la Mac DeMarco. Plus cliché ? Allez. Will est aussi brewmaster (maître brasseur) artisanal et vient de lancer son propre bar avec des amis aussi “cools” que lui. Dans le Art district de Los Angeles. Évidemment. En un mot : “hipster”, terme anglo-saxon pour désigner un bohème branché et néolibéral.

Eloignés par la vie

Difficile d’imaginer, dès lors, que ces deux personnes aux vies si différentes aient été meilleurs potes au lycée. Ils ont pourtant fait les quatre cents coups ensemble. Le temps les a séparés et surtout Audrey, la copine de Will, que Sylvia détestait. Lorsque cette dernière découvre sur Instagram que le couple a fini par divorcer, elle décide de contacter son ami pour se revoir. Cinq ans après.

Will (Seth Rogen), l'archétype du "hipster", en compagnie de sa nouvelle petite amie de 25 ans. Evidemment en décalage... ©Apple TV

Face-à-face dans un bar, au départ, ils n’ont pas vraiment grand-chose à se dire. Lorsqu’elle lui montre les photos de ses trois “kids”, Will ne sait pas vraiment comment réagir : “Wow, cool. Ils ont l’air en bonne santé…”, répond-il en feignant l’enthousiasme. Cinq minutes, c’est le temps qu’il leur a fallu pour se quitter. Mais petit à petit, le duo va persévérer, finir par s'apprivoiser de nouveau, jusqu’à retrouver leur complicité d’antan et questionner leurs choix de vie.

Entre nostalgie et sarcasme

Avec Platonic**, Francesca Delbanco et Nicholas Stoller (Yes Man, Nos pires voisins…) signent une série dont le pitch ressemble à la précédente fiction qu'ils ont écrite et réalisée ensemble. Friends from College racontait, déjà, les mésaventures et amours d’une bande de quadras (new-yorkais cette fois) et anciens d’Harvard. Pas sur Apple, mais sur Netflix.

Ils n’ont donc pas pris de gros risques, mais cette comédie romantique/buddy movie, est réussie. Outre les dialogues sarcastiques intelligents (ne pas hésiter à rechercher toutes les références américaines), les situations absurdes (parfois un peu trop), les showrunners analysent, surtout, finement ce que signifie être un quadragénaire, en crise, aujourd'hui, dans un pays occidental.

À travers l’exploration des doutes des deux protagonistes, les showrunners pointent avec ironie les courbettes sociales obligées entre parents, les adultes qui refusent de grandir et procrastinent, la peur de l’engagement, l’ennui dans un couple en plein train-train, la nostalgie du passé, l’amitié hommes-femmes, les relations sentimentales ou au travail qui évoluent…

Le décalage des quadragénaires avec la génération Z est très drôle, aussi, tout comme les moqueries sur l’émergence moutonnière du “cool” et du “vintage”. La critique du système de consommation américain, en revanche, est très légère, malgré quelques portes entrouvertes balayée par un profond : “Tout ce qui compte c’est faire de l’argent, on est aux USA”.

Le duo Seth Rogen/Rose Byrne, déjà réuni dans Nos pires voisins, fonctionne très bien. Toute comme le personnage de Katie, l’amie divorcée de Sylvia jouée par Carla Gallo de Californication. Leurs soirées font écho à la complicité de la folle bande de How I Met Your Mother. Certains moments de cette série de dix épisodes rappellent les meilleurs fous rires entre amis. Comme de dire, le 11 janvier, aux serveurs d’un restau kitch que c’est l’anniversaire d’un copain né en avril.