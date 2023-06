"Hijack" : le vol KA 29 Dubaï-Londres ne répond plus, mais Idris Elba veille

Lorsqu’il prend place à bord du vol Kingdom 29 (KA29) à destination de Londres, au départ de Dubaï, Sam ignore qu’il s’apprête à mener la plus intense négociation de sa carrière. Et on ne parle pas de la reconquête de la femme qu’il aime, Marsha (Christine Adams), qui semble avoir fait une croix sur leur couple.

Confortablement installé en première classe, Sam veut profiter de ses sept heures de vol pour mettre au point sa stratégie de reconquête mais, visiblement, d’autres personnes en ont décidé autrement. Les choses se compliquent rapidement lorsqu’un groupe d’individus décident de prendre les 200 passagers en otage.

Une prise d’otages en temps réel

Tandis que les contrôleurs aériens suivent le trajet de l’avion au plus près, une cellule de crise est établie au sein du gouvernement britannique, rapidement informé du possible détournement. Chacun tente de trouver une solution qui préserve la vie de tous les passagers. Fin connaisseur de la psychologie humaine, un talent qui fait sa réputation dans le milieu des affaires, Sam décide d’offrir ses services aux pirates de l’air afin de tenter de gagner du temps et de faire en sorte que personne ne soit blessé. Dans ce rôle de fin observateur et de leader discret et rassurant, Idris Elba brille une fois encore, son charisme n’étant jamais démenti.

L’intrigue se déroule en temps réel et la forme, découpée en sept épisodes comme autant d’heures de vol, emprunte à la célèbre série 24h chrono, mais cette fois, aucun décompte ne s’affiche à l’écran. George Kay (Lupin) et Jim Field Smith (Criminal), cocréateurs de la série, maintiennent la tension au sein de l’appareil, à travers les silences, les regards en biais et la menace des armes, rendant le stress tangible pour tous les passagers, même si on aurait aimé en apprendre davantage sur nombre d’entre eux.

La pression retombe lorsqu’il s’agit de suivre en parallèle le travail de la cellule de crise réunie à Londres. Et ce, même si Zahra Gahfoor (l’excellente Archie Panjabi découverte dans The Good Wife), membre de l’équipe antiterroriste, met toutes ses qualités d’enquêtrice au service de cette situation délicate. La prise d’otages, en raison de ses implications internationales, pourrait en effet rapidement dégénérer.

Dans le rôle de la contrôleuse aérienne perspicace et déterminée, on retrouve Eve Myles (croisée dans Keeping Faith) qui tente de décrypter les intentions des mystérieux preneurs d’otages. Et l’on perçoit mieux le travail de toutes les équipes qui veillent sur nos trajets en avion.

Le thriller joue parfaitement son rôle, distillant le stress et la tension par petites touches au fil des minutes qui s’égrènent. Il ne révolutionne toutefois pas un genre dans lequel des sommets ont déjà été atteints notamment par Bodyguard, qui démarrait son intrigue dans un train placé sous la menace d’un terroriste, ou par la série Vigil qui nous entraînait dans un sous-marin devenu scène d’un sombre crime.

"Hijack" débute avec deux épisodes mis en ligne ce mercredi sur Apple TV.

★★★ Hijack Vol sous tenson Création George Kay et Jim Field Smith Réalisation Mimi Leder et David Frankel Avec Idris Elba, Archie Panjabi, Eve Myles, Neil Maskell... Sur AppleTV Dès le 28/06 (7 x 52’)