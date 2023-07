Dix ans de séries belges : retour sur les débuts d’une success story

Dix ans plus tard, ce 3 juillet 2023, les premiers épisodes de la saison 2 de Baraki seront projetés en plein air sur la place De Brouckère dans le cadre du Briff (Brussels International Film Festival). Nouvelle illustration du succès des séries belges, régulièrement invitées dans les festivals cinéma de France et de Belgique : Séries Mania, le Fiff, le festival de la Fiction de La Rochelle ou CanneSéries ne sont que quelques-unes des vitrines où brille désormais la “french speaking part of Belgium”… Petit à petit, les créations francophones marquent les esprits et dépassent les frontières.

Des premiers succès qui en appellent d'autres

Sans rougir, on peut parler de success story pour le Fonds séries avec la RTBF, souligne Jeanne Brunfaut, directrice du Centre du cinéma et de l’Audiovisuel. “Le fait de mobiliser des moyens pour des productions belges a eu très vite un impact. C’était une décision politique importante surtout lorsqu’on voyait notre réputation en cinéma et notre retard en matière de séries par rapport au Nord du pays. On a eu la chance de démarrer avec des séries qui ont tout de suite trouvé leur public : La Trêve, Ennemi Public, Unité 42. Si on avait mis cinq ans à avoir un succès comme La Trêve, cela aurait été bien plus laborieux de continuer. Le succès des premières séries nous a bien aidés.” D’autant que le rythme de production, quant à lui, était bien plus compliqué à assurer.

Le succès international d'"Ennemi Public" a permis de placer la Belgique sur la carte du monde des séries.

”Et puis, il y a eu une vraie émulation une fois que les gens ont vu que cela pouvait fonctionner. On a découvert beaucoup de jeunes créateurs qui ont proposé une autre vision et venaient d’horizons différents de ce qu’on pouvait voir en cinéma. Aujourd’hui, l’IAD propose un master en série, avant, cela n’existait pas. Cela a fait tache d’huile. Certains producteurs sont devenus très aguerris dans le domaine. Tout cela est très positif, poursuit Jeanne Brunfaut, d’autant plus que cela s’ajoute aux objectifs qu’on s’était fixés : faire du local, s’exporter et être une vitrine pour nos réalisateurs et réalisatrices, nos comédiens et comédiennes et nos techniciens. On n’a pas encore un star system comme chez les Flamands mais, aujourd’hui, il y a plus de visages connus : Angelo Bison, Yoann Blanc…” mais aussi Roda Fawaz (vu dans Unité 42, Invisible et 1985), Laura Sepul (vue dans Ennemi Public, Attraction et Baraki) et Bérangère McNeese (Des Gens bien), entre autres.

Budgets limités et quête de réalisateurs

L’itinéraire des séries belges n’a toutefois pas été parsemé de pétales de roses. Au chapitre des écueils, on note bien sûr les budgets limités. Une problématique dont tiendra compte la nouvelle commission série en cours d’élaboration.

”On donnera un peu plus que ce qui était prévu dans le Fonds, souligne Jeanne Brunfaut. Dès le départ, il y avait la volonté de ne pas se lancer dans des séries qu’on ne parviendrait pas à financer ou à pérenniser. Cela nous a obligés à revoir nos ambitions à la baisse, ce qui n’est jamais facile pour des créateurs. On voulait pouvoir lancer des séries à budgets maîtrisés. On a fait des exceptions quand on savait qu’il y avait un potentiel de financement plus important comme pour Des Gens bien (série coproduite par Arte, NDLR) par exemple. Mais, bien sûr, qui dit budget réduit, dit conditions de travail délicates et on a eu des retours très difficiles de la part des techniciens. Cette réalité est fort prise en compte dans le cadre de la nouvelle commission séries.”

"Attraction", thriller domestique et première série signée par l'autrice belge Barbara Abel a été sacrée au Festival de la Fiction de La Rochelle.

Le Fonds séries va en effet céder la place à une commission ouverte à tous les diffuseurs présents sur le territoire belge : RTBF, RTL-TVI, Be tv et les opérateurs étrangers tels que Netflix, Amazon,… Les producteurs auront ainsi plus d’interlocuteurs et d’opportunités qu’aujourd’hui.

“Avec sans doute une plus grande diversité de formats et de thématiques à la clé, en fonction des publics de chaque diffuseur. La commission séries fait partie du nouveau décret SMA qui, pour le moment, est en discussion. Tout doit se faire en même temps”, explique Jeanne Brunfaut.

Parmi les avancées significatives, “on a beaucoup progressé dans la qualité d’écriture des séries. Et puis, la RTBF a été très efficace dans son accompagnement grâce à l’Atelier du Fonds et aux masterclasses proposées, ainsi que dans l’accompagnement des auteurs. Mais il reste encore beaucoup de boulot. On voit parfois arriver des jeunes avec des très bonnes idées mais qui n’ont pas forcément la bouteille pour mener à bien un projet de cette taille. On a toujours cherché à les encourager à composer des équipes mixtes avec des scénaristes juniors et des seniors pour qu’il y ait une transmission de savoir.”

Là où le bât blesse encore, c’est en termes de réalisation. “On n’a pas tant de réalisateurs que cela, c’est pour cela qu’on a parfois fait appel à des réalisateurs flamands ayant plus d’expérience. Les choses s’améliorent mais c’est pour cela qu’on a voulu que les réalisateurs flamands soient secondés par des jeunes francophones pour qu’il y ait un apprentissage. La prise de risque est quand même importante pour parvenir à gérer une entreprise pareille. D’où la tentation d’aller chercher des personnes solides et plus aguerries.”

Dernier écueil : l’intervalle encore trop long entre deux saisons… Si elle reconnaît qu’il faut faire en sorte que les séries ne s’effacent pas des mémoires, “c’est aussi une prise de risque très grande pour une chaîne de lancer une saison 2 sans savoir si la saison 1 va fonctionner. Cela reste un casse-tête… C’est aussi là qu’on voit que ce n’est pas encore une industrie chez nous. On n’a pas encore suffisamment de personnes qui sont à 100 % sur les séries ce qui permettrait de diminuer les délais. Cela finira par arriver, cela reste encore une économie un peu fragile…”

Et maintenant ? Projection et tournages

Si aucun nouvel appel à projets n’a été lancé, “le Fonds continue à gérer les projets qui sont en phase 1 et en phase 2. On espérait pouvoir lancer l’appel de la nouvelle commission en automne pour avoir déjà un premier round de projets d’ici la fin 2023 mais cela risque d’être un peu court compte tenu du processus législatif. Donc on espère pouvoir lancer un premier appel fin 2023 pour une première réunion de sélection début 2024.” Patience, patience…

L’été marque traditionnellement le temps des tournages. Pas d’exception cette année avec les premières images de la saison 2 de Pandore et de la nouvelle série Arcanes de Michèle Jacob et Benjamin Dessy, qui seront filmées durant l'été.

La projection dans le cadre du Briff et les tournages constituent les points d’orgue d’une année particulière qui a vu cinq séries se succéder à l’antenne : Des Gens bien, la nouvelle création de l’équipe de La Trêve ; le drame historique 1985 ; le grand final d’Ennemi Public (saison 3) et le thriller domestique Attraction. Tandis que la saison 2 de Baraki marquera la rentrée de 2023.

nb: Nous aborderons la question des budgets, des formats et des thématiques des séries belges dans un prochain volet.